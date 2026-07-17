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U DRESU CHICAGO FIREA

Ništa od debija! Požari u Kanadi spriječili nastup Lewandowskog

Piše HINA,
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Ništa od debija! Požari u Kanadi spriječili nastup Lewandowskog
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Osijek: Susret Hrvatske i Poljske u 2. kolu Lige nacija | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Utakmica zakazana za četvrtak navečer odgođena je za 6. listopada, "zbog loše kvalitete zraka u području Chicaga uzrokovane dimom od požara", objavili su Chicago Fire

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Dim od kanadskih požara, koji se u četvrtak proširio na Sjedinjene Države, uzrokovao je odgodu MLS utakmice između Chicago Firea i Vancouver Whitecapsa, koja je trebala označiti debi Roberta Lewandowskog za momčad iz Illinoisa.

Utakmica zakazana za četvrtak navečer odgođena je za 6. listopada, "zbog loše kvalitete zraka u području Chicaga uzrokovane dimom od požara", objavili su Chicago Fire. Na tribinama Soldier Filda očekivalo se više od 40.000 gledatelja, no susret je morao biti odgođen.

"Dijelimo razočaranje naših navijača, posebno s obzirom na uzbuđenje oko naše prve utakmice nakon pauze od Svjetskog prvenstva u nogometu. Iako znamo da je ova odluka razočaravajuća, zdravlje i sigurnost moraju biti na prvom mjestu," kazao je predsjednik poslovnih operacija Chicaga Dave Baldwin.

Osijek: Susret Hrvatske i Poljske u 2. kolu Lige nacija
Osijek: Susret Hrvatske i Poljske u 2. kolu Lige nacija | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Odgoda znači da će pauza u MLS-u za Svjetsko prvenstvo potrajati malo dulje za oba kluba. Whitecapsi i Fire odigrali su svoje posljednje utakmice regularne sezone 23. svibnja. Vancouver će se sada vratiti u akciju 22. srpnja u gostima kod Cincinnatija, dok će Fire istog dana gostovati kod Inter Miamija.

Poljski napadač Robert Lewandowski (37) službeno je predstavljen u Chicagu na konferenciji za novinare u utorak. Za "Fire" je potpisao ugovor do kraja sezone 2027/28.

"Nije lako preseliti se iz Europe u SAD, ali s druge strane smo jako uzbuđeni. Nadam se da će za mene, za moju obitelj, to biti novo poglavlje, lijepo, prekrasno poglavlje u našem životu," poručio je sjajni poljski napadač.

Dodao je kako se nije mogao zamisliti u nekom drugom europskom klubu osim Barcelone, pa je odluka o napuštanju Europe bio logičan potez. Bivši poljski reprezentativac rekao je da se konzultirao s bivšim suigračima iz kluba Bastianom Schweinsteigerom, koji je proveo tri sezone u Chicagu i Thomasom Müllerom, koji sada igra za Vancouver Whitecapse, o MLS-u i gradu Chicagu.

FILE PHOTO: LaLiga - FC Barcelona v Real Betis
Foto: Albert Gea

"Kad sam počeo pitati ne samo o MLS-u, već i o gradu i kako izgleda klub, rekli su mi da je nevjerojatan. I za život, ne samo kao klub, već i za obitelj, da je nevjerojatan."

U Barceloni je Lewa odigrao ukupno 193 utakmice, zabio je 120 golova i podijelio 24 asistencije. Više utakmice odigrao je samo za münchenski Bayern u kojem je upisao čak 375 nastupa i zabio nevjerojatna 344 pogotka. Prije toga igrao je za Borussiju Dortmund, Lech Poznan i Znicz Pruszkow.

Postigao je više od 700 golova u karijeri, ima najviše golova u Top 5 ligama u posljednjih 15 godina, a treći je na listi strijelaca svih vremena u UEFA Ligi prvaka, iza Cristiana Ronalda i Lionela Messija. U dresu poljske reprezentacije je upisao rekordnih 167 nastupa i postigao rekordnih 89 golova.

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