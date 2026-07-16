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Ništa od Dinama, mladi vatreni nastavlja karijeru u Portugalu!

Piše 24sata,
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Ništa od Dinama, mladi vatreni nastavlja karijeru u Portugalu!
Foto: instagram
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Lovro Zvonarek (21) službeno je postao novo pojačanje Estrele da Amadore! Hrvatski talent napušta Bayern i seli u Portugal, gdje će pokušati napokon eksplodirati

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Portugalski klub Estrela da Amadora službeno je potvrdio dolazak mladog hrvatskog veznjaka Lovre Zvonareka (21). Klub iz predgrađa Lisabona vijest o novom pojačanju objavio je na svojim službenim kanalima na društvenim mrežama, čime je i formalno predstavio igrača svojim navijačima.

Za mladog hrvatskog nogometaša ovo je važan korak u karijeri i prilika za dokazivanje u jakoj portugalskoj ligi. Iako financijski uvjeti posla još uvijek nisu poznati, Portugalci su objavili kako je Zvonarek potpisao ugovor do 2029. godine, što znači kako je njegovo vrijeme u Bayernu službeno gotovo.

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Podsjetimo, Zvonarek je glasio za jednog od najvećih hrvatskih talenata. Bayern ga je doveo 2022. iz Slaven Belupa za 1,8 milijuna eura, ali u Bavarskoj nije dobio šansu kakvoj se nadao. Odigrao je pet utakmica za prvu momčad njemačkog giganta, dok je za drugu momčad nastupio 39 puta uz 12 golova i sedam asistencija.

Bio je na posudbama u Sturmu iz Graza i švicarskom Grasshoppersu, a karijeru nastavlja u Portugalu.

(*uz korištenje AI-ja)

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