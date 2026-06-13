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NEMA DOGOVORA

Ništa od Egipćanina u Hajduku, ostat će u matičnom klubu...

Piše Jakov Drobnjak,
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Ništa od Egipćanina u Hajduku, ostat će u matičnom klubu...
Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Loša vijest za Hajduk! Ahmed Kouka odbio je ponudu i ostaje u Al Ahlyju do 2029., pa Splićani moraju u lov na novo vezno pojačanje

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Egipatski nogometaš Ahmed Kouka (24) povezivao se s Hajdukom ovaj prijelazni rok, ali od transfera neće biti ništa. Naime, Kouka je odlučio da će ostati u Al Ahlyju te je potpisao produljenje ugovora koji će vrijediti do ljeta 2029. godine. Tako će splitski klub morati tražiti novo pojačanje u veznom redu.

Egyptian Premier League - Al Ahly v Pyramids FC
Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Kako su pisali egipatski mediji, Hajduk je egipatskom igraču ponudio 300.000 eura plaću, uz dodatnih 100.000 eura bonusa za potpis ugovora. Navodi se kako je igrač odlučio ostati u klubu čiji je član od 2021. godine. Kouka pokriva pozicije lijevog beka i defenzivnog veznog te je za Al Ahly odigrao 120 nastupa, zabio tri gola i četiri puta asistirao. 

Hajduk je do sada predstavio dva pojačanja. To su Etnik Brutti te mladi talent iz Dinama, Anđelo Šutalo. Hajduk ovo ljeto sprema remont momčadi, neki igrači su otpisani, a najzvučniji odlazak je onaj Ante Rebića s čime se neki navijači nisu složili.
 

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