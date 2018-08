Čilić bez finala: Nole je sjajnim passingom riješio veliku borbu

Opet napet meč, opet dobra igra Marina Čilića, ali, kao i u Torontu od Rafaela Nadala, poraz. Novak Đoković u polufinalu Cincinnatija bio je bolji 6-4, 3-6 i 6-3 i imat će priliku da prvi put osvoji ovaj turnir.

Čilić je suvereno dobio svoj servis na ulazu u meč, ali onda je, kao i već nekoliko puta ovaj tjedan, zaredao s nekoliko neprisiljenih pogrešaka i prepustio break Đokoviću.

U nastavku je to izgledalo bolje, ali srpski tenisač igrao je na dovoljnoj razini da Marinu ne dopusti povratak u set. Zanimljivo, početkom američke turneje na betonu predstavljen je tzv. shot-clock, odnosno sat koji mjeri vrijeme između poena te ograničava igraču vrijeme za servis.

Uz Rafaela Nadala, Đoković je najglasniji protivnik tog noviteta, a u prvom setu je dobio opomenu za prekoračenje vremena, uz glasan protest. Ipak, sjajnim servisima spasio je obje Marinove break lopte i osvojio prvi set.

Drugi set, pak, plejada Marinovih winnera. Odjurio je brzo na 3-0, a dobio je i gem za 4-1 koji je trajao 10 minuta, spasivši break loptu. Potom su razmijenili break, Đoković je na svoj servis sjajnim potezima spasio prve dvije lopte, ali u sljedećem gemu nije bilo dvojbe. Marin asom zaključuje drugi set i bitku vodi u odlučujuću dionicu.

U trećem setu, a što drugo, nego - drama. Đoković je podigao razinu igre, sjajno servira, no Čilić maksimalno agresivno reternira i uglavnom pogađa. 3-1 bivšeg broja jedan ubrzo je postalo 3-3. A onda je Đoković pokazao kakva je veličina. Dvije break lopte kod 4-3 Marin je spasio odličnim servisima, ali na treću je Novak pogodio passing udarac na crtu i to je bio kraj.

Ovim porazom prekinut je Marinov niz u Cincinnatiju. Naime, on je 2016. osvojio turnir, a lani nije nastupao zbog ozljede aduktora. Đoković će u finalu igrati protiv Federera ili Goffina.

