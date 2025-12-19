Obavijesti

Sport

Komentari 0
ŠTETA

Ništa od polufinala za Prižmića na Next Gen turniru u Arabiji...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ništa od polufinala za Prižmića na Next Gen turniru u Arabiji...
Osijek: Davis Cup, Hrvatska - Francuska, Dino Prižmić - Corentin Moutet | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Dino Prižmić nije uspio izboriti polufinale u na ATP Net Gen turniru. Izgubio je od belgijskog tenisača Blockxa 3-1 i završio treći u skupini. Prvi nastup 2026. očekuje ga na Australian Openu

Hrvatski tenisač Dino Prižmić nije se uspio probiti u polufinale ATP Next Gen turnira osmorice najboljih mladih tenisača u Jeddahu, u Saudijskoj Arabiji. Prižmić, 20-godišnji Splićanin, je u posljednjem kolu Crvene skupine izgubio od drugopostavljenog Belgijanca Alexandera Blockxa, 116. na ATP listi 3-1 (4-3, 2-4, 4-2, 4-0) te tako nastup na turniru okončao na trećem mjestu u skupini s jednom pobjedom i dva poraza.

Pokretanje videa...

Noć hrvatskog tenisa 02:22
Noć hrvatskog tenisa | Video: Goran Stanzl/Pixsell

Dino se držao do 1-1 u setovima, no do kraja dvoboja čak četiri puta gubi svoj početni udarac i Belgijanac sigurno dolazi do uvjerljivog uspjeha, trećeg na turniru.

U polufinale su se tako iz ove skupine plasirali Blockx i Amerikanac Nishesh Basavareddy. Prižmić bi svoj prvi nastup u 2026. godini trebao imati polovinom siječnja u kvalifikacijama Australian Opena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Bivši realovac prijetio je Rijeci: Tetovirao ime djeteta i napravio DNK test. Šokirao se
VINICIUSOVA DRAMA

FOTO Bivši realovac prijetio je Rijeci: Tetovirao ime djeteta i napravio DNK test. Šokirao se

Desni bek Šahtara, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac! Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025