Ništa od polufinala za Prižmića na Next Gen turniru u Arabiji...

Hrvatski tenisač Dino Prižmić nije se uspio probiti u polufinale ATP Next Gen turnira osmorice najboljih mladih tenisača u Jeddahu, u Saudijskoj Arabiji. Prižmić, 20-godišnji Splićanin, je u posljednjem kolu Crvene skupine izgubio od drugopostavljenog Belgijanca Alexandera Blockxa, 116. na ATP listi 3-1 (4-3, 2-4, 4-2, 4-0) te tako nastup na turniru okončao na trećem mjestu u skupini s jednom pobjedom i dva poraza.

Dino se držao do 1-1 u setovima, no do kraja dvoboja čak četiri puta gubi svoj početni udarac i Belgijanac sigurno dolazi do uvjerljivog uspjeha, trećeg na turniru.

U polufinale su se tako iz ove skupine plasirali Blockx i Amerikanac Nishesh Basavareddy. Prižmić bi svoj prvi nastup u 2026. godini trebao imati polovinom siječnja u kvalifikacijama Australian Opena.