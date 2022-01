Marin Čilić zaključio je 2021. s četiri vezana poraza (Piros, Sinner, Đoković, Medvjedev) u Davis Cupu, a novu je godinu otvorio pobjedama protiv Đerea i Monteira.

Ipak, u polufinalu "250" turnira u Adelaideu, najbolji hrvatski tenisač izgubio je od Rusa Harena Hačanova sa 7-6 (3), 6-3 nakon nešto manje od dva sata igre.

Čilić je uoči meča bio blagi favorit za finale pripremnog turnira za Australian Open, no Hačanov je došao do prve pobjede u međusobnom omjeru nakon što je ranije naš tenisač slavio u Cincinnatiju (2018.) i Sankt Peterburgu (2021.).

Prvi set ponudio je tek ponudio je tek jednu break loptu, koju je Čilić spasio, a u tie breaku se bolje snašao Rus koji je odjurio na 3-0 i zadržao prednost do kraja gema.

U drugom je setu Marin došao do prvih break lopti, imao je čak dvije vezane na 1-1, a došla je i treća nakon prvog deucea, no Marin nije uspio iskoristiti, a kako to inače biva u sportu, Hačanov je u sljedećem gemu iskoristio jednu od ponuđene dvije za break koji je zatim potvrdio odličnim servis gemom, a do kraja meča nije više ponudio Marinu šansu da se vrati u igru.

Hačanov će u finalu igrati protiv boljeg iz ogleda domaćeg predstavnika Kokkinakisa i prvog nositelja Monfilsa.