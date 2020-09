Ništa od rekorda: Serena ostala bez finala, Azarenka slavila...

<p>U polufinalu US Opena <strong>Serenu Williams</strong> pobijedila je u četvrtak <strong>Victoria Azarenka</strong> sa 1-6 6-3 6-3, uskrativši joj tako šansu da kod kuće osvoji rekordni, 24. Grand Slam naslov. Bjeloruskinja Azarenka, inače dva puta pobjednica Australian Opena, u subotu će u svom trećem finalu na Flushing Meadowsu igrati protiv Japanke Naomi Osake.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Serena trenira</strong></p><p>Prethodna dva finala izgubila je 2012. i 2013. godine upravo od Serene Williams, koja je šest puta bila pobjednik US Opena.</p><p>Azarenka je, igrajući svoje prvo Grand Slam polufinale u posljednjih sedam godina, podigla svoju igru ​​u drugoj dijelu meča i imala nekoliko snažnih udaraca. Nastavila je s pritiskom u trećem, dok se 38-godišnja Williams borila s ozljedom lijevog gležnja, te je asom zapečatila svoje mjesto u finalu.</p><p>Dvostruka Grand Slam prvakinja <strong>Naomi Osaka</strong> plasirala se u četvrtak u finale US Opena po drugi put u karijeri, pobjedom 7-6 (1) 3-6 6-3 nad Jennifer Brady.</p><p><strong>Brady </strong>je stigla do svog prvog Grand Slam polufinala bez izgubljenog seta u New Yorku, ali Osakina vatrenost omogućila joj je da se u visokokvalitetnom meču plasira kao 28. nositeljica. Kao četvrta nositeljica Osaka je prije dvije godine u New Yorku osvojila prvu od dvije uzastopne Grand Slam titule.</p><p>Pobjedom <strong>Osake </strong>završena je sjajna igra za Brady, čiji su prethodni najbolji Grand Slam nastupi bili 2017. kada je stigla do četvrtog kola u Melbourneu i New Yorku.</p><p>Podsjetimo, <strong>Mate Pavić </strong>osvojio je naslov pobjednika US Opena u muškim parovima nakon što je u četvrtak u finalu, poslije sat vremena i 32 minute igre, zajedno s Brazilcem <strong>Brunom Soaresom </strong>pobijedio hrvatsko-nizozemsku kombinaciju koju su činili <strong>Nikola Mektić i Wesley Koolhof i </strong>tako naslijedio Nikolu Pilića koji je bio zadnji Hrvat s naslovom na US Openu u muškim parovima prije 50 godina.</p><p><em>>> Više o finalu muških parova pročitajte <a href="https://www.24sata.hr/sport/hrvati-samo-uzivajte-u-finalu-imamo-grand-slam-pobjednika-715657" target="_blank">OVDJE</a>. </em></p>