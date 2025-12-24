Ništa od 'vatrenog' dvoboja: Otkazana je utakmica između Modrića i Baturine u Australiji

Propao je plan za odigravanje utakmice Serie A između AC Milana i Coma u Australiji, zbog "složenih uvjeta" Azijske nogometne konfederacije (AFC), priopćili su u utorak iz talijanske lige i vlade Zapadne Australije.

Dvoboj je trebao biti odigran u Perthu 8. veljače, jer milanski stadion Giuseppe Meazza (San Siro) u tom terminu neće biti dostupan, zbog svečanog otvaranja Zimskih olimpijskih igara Milano-Cortina, koje će tamo biti održano dva dana prije.

To je trebala biti prva službena utakmica iz "Liga petice" odigrana izvan nacionalnih granica. Do otkazivanja je došlo sporazumno, nakon neslaganja s AFC-om oko nadležnosti, priopćile su Serie A i vlada Zapadne Australije u zajedničkoj izjavi.

"Obje strane donijele su odluku zbog financijskih rizika koji se nisu mogli ublažiti, teških uvjeta odobrenja i komplikacija u zadnji čas izvan njihove kontrole", stoji u priopćenju.

Predsjednik Serie A Ezio Simonelli požalio se da je talijanska liga "točno i ispravno slijedila složeni proces odobravanja, koji je trajao više od 12 mjeseci", kroz sva relevantna tijela "i čak prihvatila vrlo upitne sportske uvjete koje je nametnula Azijska nogometna konfederacija".

Foto: Daniele Mascolo

Simonelli je nadalje rekao da je odluka o ukidanju plana donijeta "zbog eskalacije daljnjih neprihvatljivih zahtjeva koje je AFC nekoliko sati prije uputio Australskom nogometnom savezu, vladi Zapadne Australije i vodstvu Serie A".

Ministrica sporta i rekreacije Zapadne Australije Rita Saffioti rekla je da je odluka "razočaravajuća, ali ispravna".

"Ovaj projekt je nastajao mjesecima i učinili smo sve što smo mogli da ga provedemo, ali nogometna politika, pravna pitanja i birokracija su se ispriječili."

Talijanski mediji izvijestili su da će se utakmica biti odigrana na San Siru, ali u drugom terminu. Kao mogući datumi odigravanja dvoboja spominju se 17. i 24. veljače, ovisno o tome kada će milanski Inter igrati domaću utakmicu u nokaut fazi Lige prvaka.

Foto: MATTEO CIAMBELLI

Subotnja utakmica La Lige između Villarreala i Barcelone, koja se izvorno trebala održati u Miamiju, na kraju je odigrana u Španjolskoj. Plan s Miamijem odbačen je u listopadu nakon negodovanja navijača. Navijačke organizacije prosvjedovale su protiv igranja domaćih utakmica u inozemstvu i zatražile od Međunarodne nogometne federacije (FIFA) da ih zabrani.