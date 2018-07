'Ne dopuštam da se igraju sa mnom i odlučuju mi o sudbini'

Tužan sam i bit ću tužan do kraja života jer smo izgubili u finalu. Nismo izgubili od bolje ekipe, nego od ekipe koja je bila sretnija, rekao je Zlatko Dalić u velikom intervjuu za Večernji list.

I dok su njegovi igrači već na odmoru, hrvatski izbornik ovih dana teško da može napraviti koji korak da ga netko ne zaustavi, pozdravi, izljubi, slika... Priznaje da mu nije teško, no isto tako volio bi da se vrati svom starom životu

Otkrio je i kako je pobjeda nad Nigerijom bila okidač, a da su nakon utakmice s Argentinom igrači njega gurali naprijed svojim optimizmom.

- Tada sam shvatio da nas nitko do kraja ne može zaustaviti i da će se dogoditi nešto veliko.

Nije tajna da svlačionicu, uostalom kao i u svakoj velikoj momčadi, drže 'senatori'.

- Uvijek je kapetan taj koji prenosi njihove zahtjeve meni i moje ideje njima. Kada sam htio nešto rješavati, onda bih zvao Ćorluku, Rakitića, Mandžukića i Luku, to su stariji igrači s kojima sam razgovarao o svemu prije nego što bih na kraju donio odluku.

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Dalić je smiren čovjek, na terenu doista djeluje kao čovjek kojeg je nemoguće iznervirati, a sam kaže kako je u dva mjeseca s reprezentacijom samo jednom dignuo glas i to na treningu prije Danske kad su se igrači malo raspričali. Ton glasa raste mu zato kad priča o ljudima iz vrha HNS-a koji su ga navodno nakon turneje u SAD-u pokušali smijeniti.

- Ne mogu podnijeti da ljudi koji dvaput u životu nisu šutnuli loptu odlučuju o mojoj sudbini. Ja sam neovisan i neopterećen, ali ne mogu dopustiti da se netko igra sa mnom i da me za dva mjeseca opet netko smjenjuje. Zahvaljujem HNS-u na šansi koju su mi dali. Ali rekao sam stvari koje mi smetaju. Hrvatskog izbornika mora se zaštititi kao instituciju, ne kao Zlatka Dalića. To je tvoj izbornik, štiti ga. Ako hoću da moj pomoćnik bude taj i taj, onda neka bude, a ne da se za to moram boriti mjesecima. Zbog SP-a nisam s time htio izlaziti van jer sam znao da ćemo napraviti nešto veliko, u suprotnom ne bih prešao preko toga - priča Dalić te dodaje da ipak još razmišlja ostati ili napustiti reprezentaciju, no da 'ne može ignorirati pola milijuna ljudi koji su ih dočekali', a kad je riječ o pet milijuna dolara koliko mu navodno nude neki azijski klubovi izbornik kaže: 'Ja sam drugi trener svijeta i ta brojka je premalena'.

Cijeli intervju pročitajte u Večernjem listu.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.