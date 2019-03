Nisu se još oporavili od Juvea: Atletico izgubio kod Bilbaa...

Nogometaši Atletica poraženi su u 28. kolu španjolske lige u gostima kod Athletic Bilbaa s 0-2 i sve su dalje od vodeće Barcelone.

Atletico je još u šoku nakon ispadanja u Ligi prvaka od Juventusa pa u Bilbaou skoro da nisu zabilježili nijednu priliku. Domaći su golovima Inaki Williamsa (73) i Kenana Kodre (85) u samoj završnici to iskoristili te nanijeli madridskome sastavu četvrti poraz u Primeri. Nikola Kalinić je ostao na klupi gostiju.

Vodi Barcelona s 63 boda i utakmicom manje, a Atlético Madrid je drugi s 56, dok su Baski pobjedom došli na 9. mjesto s 39 bodova.

Težak je zadatak sad za Simeonea i njegovu ekipu jer im Barca s pobjedom protiv Betisa može pobjeći na velikih 10 bodova te bi praktički naslov prvaka bio riješen. No do kraja prvenstva je ostalo još deset kola i u nogometu je sve moguće, no Cholo i ekipa će se morati dobro potruditi da ne kiksaju do kraja, a Barcelona mora prosuti cijelu prednost.