Nitko kao Messi: Lani zaradio 133 milijuna eura, samo jedan iz Premiershipa među prvih deset

Otkriveno je koliko su u godinu dana zaradili najbolji svjetski nogometaši. Na prva dva mjesta su, očekivano, Messi i Ronaldo. Argentinac je u 2019. na dan zarađivao, vjerovali ili ne, 364.383 eura. Nije loša dnevnica

<p>Iako je iz Barcelone u PSG preselio za 220 milijuna eura, iako ima ogromne sponzorske ugovore te enormnu plaću, Neymar se ni ovu godinu nije uspio ugurati između Lionela Messija i Cristiana Ronalda. Zapravo, jedina dvojba bila je hoće li na prvom mjestu osvanuti Cristiano Ronaldo ili Lionel Messi. </p><p>E, pa prema listi zarade i drugu godinu zaredom na prvom mjestu je Messi, koji je u godinu dana zaradio 133 milijuna eura. Znamo da vas zanima, pa evo i tog podatka. Svakog dana Messi je zarađivao 364.383 eura, odnosno 15.182 eura po satu. Znači, svakih sat vremena Argentinac je u džep pospremio stotinjak tisuća kuna. </p><p>Na drugom mjestu je Cristiano Ronaldo, koji je u Juventusu, što od ugovora, što od sponzora, zaradio 120 milijuna eura. Tako je Portugalac i ovu godinu iza leđa Messiju, no kako se sve više priča da bi Ronaldo mogao u Barcelonu, mogao bi sustići Messija.</p><p>Ranije spomenuti "siromah" Neymar na trećem je mjestu zarade. Brazilac nije uspio dogurati ni do stotke, zaustavio se na 96 milijuna eura. Na četvrtom mjestu je Gareth Bale, koji više ne igra nego što igra i koji se na klupi za rezervne igrače toliko opustio da je na jednoj utakmici zaspao. I dok je razlika između prve dvojice, pa i trećeg, relativno male, tu je već velika razlika. </p><p>Tako je Velšanin zaradio 39 milijuna eura, isto koliko je zaradio i petoplasirani Antoine Griezmann. On i Bale zaradili su po 39 milijunčeka. </p><p>Na šestom mjestu, s četiri milijuna eura zakašnjenja, smjestio se Eden Hazard. Belgijac je zaradio 35 milijuna eura. Na sedmom mjestu je Andres Iniesta, koji je u Japanu, kao igrač Vissel Kobea, zaradio 34 milijuna eura. Ako ste primjetili među prvih sedam nema niti jednog igrača iz Premiershipa.</p><p>E, pa na osmom mjestu je Raheem Sterling iz Manchester Cityja, koji je zaradio kao i Iniesta u Japanu - 34 milijuna eura. Na pretposljednjem, devetom mjestu je Robert Lewandowski s 29 milijuna eura, a posljednjeplasirani "siromah" je Kylian Mbappe sa "sićom" od 27 milijuna eura.</p><p>Evo i cijele ljestvice:</p>