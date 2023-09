Nitko kao Momo: Yansane sletio u Rijeku i odmah srušio rekord, u debiju zabio dvaput i asistirao

'Gvinejski napadač Momo Yansane (26) novi je igrač Rijeke'.

Od te objave do potpisa i nastupa za Rijeku prošli su tjedni pa je nikad banalni, a uvijek zabavni šef riječke struke Željko Sopić kroz to vrijeme na pitanja o Gvinejcu odgovarao: 'Ja ga nisam vidio. Za mene je to još uvijek - lik iz bajke'.

VIDEO: Rijeka se 'napila' kod Budana

Pokretanje videa ... Video: HNK Rijeka TV

Yansane je u Rijeku sletio prošlog vikenda, malo se adaptirao uživajući u komforu i spektakularnim vizurama Kvarnera iz riječkog Hiltona.

Sopić je odmah nakon ligaške pobjede u Koprivnici (1-0, onim golom Diega Armanda Galešića) najavio 'Čovjek iz bajke se pojavio! Igrat će u kupu kod Libertasa u Novskoj'.

Dečko iz Gvineje, koji može i na 'devetku' i na oba 'krila' ugovor je potpisao u ponedjeljak.

- Jako su mi lijepe stvari rekli o Rijeci. A i gledao sam momčad u Konferencijskoj ligi. To je dodatno pridonijelo mojoj odluci da dođem u Rijeku. Uvjerio sam se da je HNL jedna jako dobra liga. To je nova razina za mene i prilika da pokažem svoj talent - rekao je na predstavljanju.

To je bio ponedjeljak, a odmah dan kasnije 'Sopa' ga je, kako god je i najavio, gurnuo u prvih 11 kod Libertasa.

Za Rijeku su dva gola u klupskom debiju dosad zabijali: Igor Musa (protiv Cibalije 1998/99), veliki Davor Vugrinec (protiv Slavena Belupa 2005/06), Ermin Zec (protiv Lekenika 2014/15) i Luka Menalo (protiv Dilja 2020/21).

Yansane je obukao dres s brojem 99 i sve ih 'riješio' u sat vremena koliko je igrao u Novskoj. Debi za Rijeku, a u 60 minuta: i dva gola i asistencija. Nitko kao Momo. Koji je nedavno i - izbacio Dinamo iz Lige prvaka.

Došao je iz moldavskog prvaka Šerifa, a s Rijekom potpisao ugovor na dvije godine. U sezoni 2021./2022. dao je gol protiv Šahtaru u pobjedi 2-0 u skupinama Lige prvaka u kojoj je igrao i protiv Real Madrida i Intera.

A u kvalifikacijama izbacio Crvenu zvijezdu i Dinamo. Zabio je srpskom prvaku, a asistirao protiv hrvatskog u pobjedi 3-0 u Tiraspolu. U nedjelju prijeti Rudešu, a druge subote na Rujevici i Hajduku. Navijači se nadaju da je za Yansanea Libertas bio samo - golgetersko zagrijavanje.