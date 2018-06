'Nitko ne očekuje pobjedu, pa Mandžukić vrijedi k'o svi mi!'

Odmah na početku da vam kažem da je Nigerija vrlo neiskusna momčad. Znate koliko naših igrača će večeras prvi put nastupiti na Svjetskom prvenstvu? Čak 18! Samo sedmorica imaju to iskustvo, kapetan Jon Obi Mikel, Ahmed Musa, Ogenyi Onazi, Victor Moses...

Trener Rohr zna da je ova skupina jedna od najtežih na SP-u i da očekivanja u Nigeriji ne smiju biti velika. Argentina je uvijek na velikim natjecanjima pobjeđivala Nigeriju i stoga su svi u Nigeriji već prekrižili Argentinu i okrenuli se Islandu i Hrvatskoj. To su utakmice u kojima imamo neke izglede.

Hrvatska je bolja od nas, tu nema dvojbe. Pogledate li Fifin ranking, igrače, Rakitić, Perišić, Modrić, Mandžukić i klubove u kojima igraju, kontinuitet nastupa na velikim natjecanjima vidjet ćete da su u svemu bolji od nas. Naši igrači igraju u malim klubovima i tu je velika razlika.

Uoči ždrijeba za SP, očekivanja u Nigeriji bila su visoka, jako visoka. Znate, mi smo se kvalificirali iz jedne jako teške, nikad teže skupine u kojoj je bio Alžir, koji je više rangiran od nas, Kameruna, koji je bio aktualni osvajač Afričkog kupa i Zambija. I mi smo se kvalificirali iz te skupine i to kolo prije kraja. Nakon toga ambicije i očekivanja u Nigeriji su skočila do nebesa. Svi su očekivali čudo u Rusiji, no nakon što smo vidjeli skupinu, ambicije su ipak splasnule.

Tek sad kad smo igrali prijateljske utakmice protiv jakih europskih reprezentacija, kao što su Engleska i Češka, vidjeli smo gdje smo i što smo. I to je razlog zašto su ambicije naglo splasnule. Shvatili smo da Afrički kup nije Svjetsko prvenstvo i da su tu jako, jako teški protivnici. I trenutačno su ambicije jako niske.

Kad bismo mogli izabrati jednog igrača iz Hrvatske i staviti ga u našu momčad? Hm, dajte da izaberem dvojicu, molim vas. Uzeo bih Luku Modrića i Marija Mandžukića. O Modriću ne trebam trošiti riječi, a Mandžukić je turbonapadač, bolji nego svi naši napadači. Da moram birati između svih naših napadača zajedno i samog Mandžukića, uzeo bih Mandžu. On vrijedi više nego svi naši napadači zajedno. Odion Ighalo je napustio Watford. Zašto je napustio Watford? Pa zato jer nije mogao zabijati golove. I sada je u Kini. Mandžukić igra za Juventus, Ighalo u Kini. Mandžo je ključni igrač u Juventusu, a naš ključni igrač je u Changchun Yataiju... Dajte, molim vas...

Foto: 24sata.hr

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.