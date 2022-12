'Nitro 'se vraća nakon 7 mjeseci u kavez: Vaso puno provocira i laje. Budi frajer, čekam te u FNC

Nakon 15 godina odlično je disati na nos. Imam više energije u borbi i sve, trenirao sam nakon oporavka. Ne izlazim iz dvorane, započeo nam je Filip 'Nitro' Pejić (30, 15-7-2) u najavi nadolazeće FNC 9 priredbe u Sisku gdje će se u glavnoj borbi večeri boriti protiv Brazilca Marcosa Viniciusa Coste (23, 11-6) koji je uskočio umjesto Arlena 'Benksa' Ribeira (31, 12-4) koji ima problema s COVID-om.

Nismo ga gledali od kraja veljače ove godine kad je u tri runde dominirao protiv Davida Smielowskog (27, 10-0), a onda je osam sekundi prije kraja meča završio s razbijenom glavom i porazom. Bila je to prijelomnica te je odlučio da se više neće boriti u perolakoj kategoriji (-66 kg), već da karijeru nastavlja u lakoj kategoriji (-70 kg) nakon operacije nosa i oporavka. Bilo je tu i zlih jezika koji su komentirali da je ovo kraj za 'Nitra', ali to je daleko od istine.

- Razmišljam li o kraju? Imam 30 godina, tučem se, ne biram - borac sam. Imam neki negativni niz, od sedam sam pobijedio dvije. Inače skidam puno kila za borbe i mislim da je to stvar koja mi smeta. Kad ne skidam toliko se odlično osjećam, a kad dođe taj cut onda je to jedina borba koju mogu dobiti, gubim snagu i nakon toga ne ide. Zato sam odlučio raditi kategoriju do 70 kg - objasnio je Pejić pa se osvrnuo na borbu sa Smielowskim.

- Tri runde sam dominirao i onda dobio lakat nakon kojeg mi je puklo lice. Sudac je došao do mene i ispričavao se, da je pustio nekoliko dodatnih udaraca jer je znao da sam pobijedio i nadao se da mogu izdržati do kraja, nije mogao znati da mi je pukla glava. Ja sam mu rekao hvala, dao mi je priliku za pobjedu, ali ništa nisam vidio tad. Morao sam se vraćati autom iz Poljske da mi oko ne nastrada, ali po povratku u Zagreb sve je bilo riješeno i odmah sam bio na operaciji - objasnio je Filip.

Nastupao je u Hrvatskoj MMA ligi, FFC-u, UFC-u, KSW-u, a sad će debitirati i u kavezu najbrže rastuće regionalne MMA organizacije Fight Nation Championshipa. No, bez obzira na dvije pobjede i pet poraza, jako je dobar dojam ostavio i u kavezu poljske organizacije.

- Od sedam mečeva imam šest bonusa za borbe večeri. Uvijek ostavim srce unutra, borim se sa odličnim borcima. S KSW-om imam ugovor i dalje, nema nikakve priče i već zovu kad se mogu boriti, ali prvo sam odabrao FNC. Tako da ćemo vjerojatno to kombinirati.

Imao je Filip i situaciju s najpopularnijim aktivnim regionalnim borcem Vasom 'Psihopatom' Bakočevićem (33, 42-23-1) koji ga je prozvao putem društvenih mreža te su izmijenili neke teške riječi.

- Što se tiče Vase, to je čovjek koji puno laje i voli provocirati, a iza sebe ne ostavlja nikakve pozitivne stvari. Vrijeđa me da nisam dobro radio, da imam izgubljene borbe, ali dam sve od sebe, ne padnem kao papak. To je smeće - 'opleo' je 'Nitro'.

A tu je bila i situacija u kojoj se Filipa prozivalo za slanje fotografija određenog prijevoznog sredstva prema čovjeku iz susjedne zemlje koji ga je provocirao putem društvenih mreža.

- Da razjasnimo sad. Dobivam poruke poput prijetnji, psovanja, spominjanja majke, vrijeđanje i jako ružne stvari. Nemam ništa protiv Srba, ni s Balkana, mi smo svi braća. To je bio odgovor jednom dečku koji mi je napisao mnogo ružnih stvari, a ne dao Bog da ga sretnem na ulici jer će biti prvi zbog kojeg ću završiti iza rešetaka. Vaso se ubaci da sam ja to njemu stavio, smećaru nemoj lagati da sam ti slao ikakvo prijevozno sredstvo. Budi frajer, dođi, porokamo se u FNC-u i prihvati tu borbu - razjasnio je borac iz zagrebačkog American Top Teama.

Dan borbe sve je bliže, a povratak 'Nitra' se iščekuje.

- 'Nitro' će opravdati svoj nadimak. Nisu moje borbe bilo loše da me netko izdominirao, da bi rekao da nije to to, maknuo bih se iz ovog sporta. Malo nisam imao sreće, ali nadam se da ćemo sada opravdati taj nadimak i da ću izaći s rukama u zraku, a ne u ležećem položaju - zaključio je zagrebački borac.

