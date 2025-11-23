Nizozemski vozač F1 Max Verstappen (28) osvojio je Veliku Nagradu Las Vegasa drugi put u svojoj 11-godišnjoj karijeri. Na drugom mjestu završio je Lando Norris (26), a top tri kompletirao je George Russell (27)
Nizozemac s pobjedom dodatno zakomplicirao kraj sezone. Ima li šanse za osvajanje naslova?
Završena je utrka formule 1 u Las Vegasu. Četverostruki prvak Max Verstappen (Red Bull) pobijedio je na stazi u 'gradu grijeha' drugi put u karijeri.
Nizozemac je imao 21 sekundu prednosti ispred Landa Norrisa (McLaren), a na trećem mjestu završio je Mercedesov George Russell. Momčadski kolega Norrisa i još uvijek aktualni pretendent za naslov Oscar Piastri završio je na četvrtoj poziciji.
Verstappen se probudio kasno u sezoni, točnije nakon ljetne pauze i u tom periodu ostvario četiri pobjede u sedam utrka. Od početka utrke držao je kontrolu, a pripomogla mu je greška kojom je zbog lošeg starta Norris pao na treće mjesto.
Norris je prvi u ukupnom poretku vozača s 408 bodova, Piastri ima 378, a Verstappen 366. Vozač McLarena može osvojiti naslov na idućoj Velikoj nagradi u Katru 30. studenog ako će imati 25 ili više bodova po završetku utrke. Nakon Katra ostala je VN Abu Dhabija 7. prosinca kojom će se službeno završiti sezona.
