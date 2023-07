Nizozemac usporedio Ivanušeca sa zvijezdom Liverpoola: Nema sumnje uklapa li se u Feyenoord

Prije samo šest dana Matthew Steenvoorden (30) odigrao je svih 90 minuta u remiju Gorice s Varaždinom (1-1), a potom napustio hrvatskog prvoligaša. Nizozemac je potpisao za uzbekistanski Pakhtakor do ljeta 2024., a povodom transfera dao je intervju za VoetbalNieuws u kojem se, između ostaloga, osvrnuo na hrvatske nogometaše i njihove potencijalne dolaske u njegovu rodnu domovinu.

- Mislim da bi naša momčad igrala malo u donjem, srednjem dijelu Eredivisie. Jednu godinu smo igrali za europska mjesta, tek onda su Dinamo i ostali klubovi uzeli naše najbolje igrače. Dinamo se stvarno može mjeriti s nizozemskim vrhom, stvarno zna igrati - usporedio je Steenvoorden HNL s prvim rangom nizozemskog nogometa.

Kada govorimo o potencijalnim odlascima HNL-ovaca u Eredivisie ponajviše se misli na Dinamove igrača Luku Ivanušeca i Josipa Šutala, koje se ovog ljeta povezuje s nizozemskim klubovima.

- To je stvarno dobar igrač. Zadnju utakmicu prošle sezone igrali smo protiv Dinama i vodili 1-0 u toj utakmici. Onda je on malo ubrzao. Sudjelovao je kod dva gola i uvijek je bio opasan izvana. S kim bi ga usporedio? On je stvarno tip igrača koji se ubacuje između linija i ulazi. Malo podsjeća na Gakpa, ali je fizički manja verzija. Često ulazi i onda puca desnom nogom. To nije igrač koji ide na vanjsku stranu - kazao je sad već bivši igrač Gorice.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ivanušec je već neko vrijeme na meti Feyenoorda, na čijoj klupi sjedi Steenvoordenov bivši trener.

- Nema sumnje uklapa li se Ivanušec u igru Feyenoorda i Arnea Slota. I ja sam neko vrijeme igrao kod Slota u Cambuuru. U njegovom sustavu takvi igrači rade sve kroz sredinu. On se tu uklapa.

O Šutalu također ima samo riječi hvale.

- On je također jako dobar, da, naravno malo mlađi. Uvijek je dobar u obrani i kod kontri protivničkih momčadi, a također je vrlo jak na lopti. On jako dobro igra nogomet. U Dinamu zapravo i ne moraš toliko raditi kao branič, samo napadaš. Naši napadači su stvarno rekli: s*anje, više ćemo se braniti nego napadati. On može činiti vrlo lijep duo s Joškom Gvardiolom u reprezentaciji Hrvatske.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamo za Josipa Šutala traži 25 milijuna eura i bonuse, dosad su odbili mnoge ponude, no 'aukcija' se nastavlja...

- Oni razmišljaju da su to igrači koji mogu igrati na razini Lige prvaka. Prošle sezone prodali su i Lovru Majera u Stade Rennes za velike novce, tako da takvo razmišljanje ne čudi - zaključuje Steenvoorden.