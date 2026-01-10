Nizozemci kreirali senzaciju i uzeli bod Srbiji usred Beograda!

Pravu senzaciju kreirala je Nizozemska na startu Europskog prvenstva u vaterpolu i usred Beograda odigrala remi (13-13) protiv favoriziranog domaćina! Ipak, Srbi su nakon peteraca ipak stigli do dodatnog boda.

Nizozemci su sjajno otvorili utakmicu i poveli 4-2 nakon sedam minuta, a nakon 11 minuta igre imali su 7-4. Srbija je tek u posljednjoj četvrtini preokrenula rezultat i povela 11-10, ali nisu se predavali Nizozemci i golom Hesselsa u 32. minuti došli su do izjednačenog rezultata.

U petercima je tragičar Nizozemske ispao Gbadamassi koji jedini nije zabio od svih izvođača, dok su u redovima domaćina svi bili precizni.

Koliko je ovaj rezultat veliko iznenađenje, govori i koeficijent 15 kojeg su kladionice nudile na remi uoči utakmice. Na pobjedu Srbije bio je 1,02, a na pobjedu Nizozemske 16!

U ovoj je skupini još i Španjolska koja je s 25 razlike pobijedila Izrael u prvom kolu. Podsjetimo, Hrvatska svoju prvu utakmicu na turniru igra protiv Slovenije 11. siječnja od 18 sati, a u skupini su još Grčka i Gruzija.