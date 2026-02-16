Nizozemci o Marku Pjaci: Hrvati su puni ponosa, a njega se mora koristiti na prirodnoj strani...

Bod u 23. kolu Eredivisie Twente duguje Marku Pjaci. Ušao je u 75. minuti protiv SC Telstara a samo osam minuta kasnije glavom nakon kornera postavio konačnih 1:1. Domaćin je vodio od 17. minute, kada je zabio Sem van Duijn, i bio nadomak pobjede.

Pjaci je to bio tek drugi pogodak u sezoni (20 nastupa, dvije asistencije) i prvi još od rujna, čime je prekinuo 155 dana bez gola. Twente je sedmi s 35 bodova, dok je Telstar pretposljednji s 18.

Ipak, njegova uloga ostaje skromna. Sedmi put zaredom u prvenstvu krenuo je s klupe, a posljednji start upisao je prije dva mjeseca. U hijerarhiji krila trenutačno je iza Daana Rotsa i Sondrea Orjasaetear, što je potaknulo rasprave u nizozemskoj javnosti. Bivši trener 1. FC Nürnberg i VfL Bochum, Gertjan Verbeek, smatra da ga se ne koristi na prirodnoj, lijevoj strani, dok analitičar Jan van Staa upozorava da stalne promjene pozicije i ulasci s klupe otežavaju hvatanje ritma.

- Pjaca je sjajno krenuo, a ne smijemo zaboraviti koliko je važno igrače staviti na njihove prirodne pozicije. Kad su ga dovodili, znali su da je najbolji na lijevoj strani. Takav je mentalitet Hrvata, puni su ponosa. Igrač si misli: 'Došao sam kao veliko pojačanje, a moram na desnu stranu, zašto Orjasaeter ne bi igrao desno?'" - rekao je Verbeek, a Staa je dodao:

- Pjaca sjedi na klupi po hladnoći i pita se hoće li uopće dobiti priliku. Kad napokon uđe, opet mora igrati na drugoj strani. To su ponosni igrači.

U Nizozemsku je stigao nakon razlaza s Dinamom, gdje nije postignut dogovor o novom ugovoru. Potpisao je dvogodišnji ugovor s Twenteom u nadi da će se stabilnim igrama ponovno nametnuti i izborniku Daliću te zaraditi poziv na Svjetsko prvenstvo.