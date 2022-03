Nizozemski izbornik žestoko na Infantina: Fifi je bitan samo novac, zato se SP igra u Kataru

Izbornik nizozemske nogometne reprezentacije Louis Van Gaal izjavio je u ponedjeljak da je "smiješno što se Svjetsko prvenstvo održava u Kataru".

Izbor Katara za domaćina jedan je od najkontroverznijih u povijesti FIFA-e, smatra nizozemski izbornik.

- Mi igramo u zemlji za koju FIFA kaže da želi tamo razvijati nogomet. Riječ je o novcu, o komercijalnim interesima. To je bitno u Fifi. Smiješno je da ćemo igrati u Kataru. Fifa kaže da je to zbog razvoja nogometa u toj zemlji. A kako se radi na razvoju? Organiziranjem turnira tamo? To je glupost. Svi znaju da radi o novcu, o komercijalnim interesima. To je ono što je važno za Fifu - rekao je Van Gaal.

Glasovanje kojim je Katar osvojio domaćina Svjetskog prvenstva 2022. popraćeno je brojnim optužbama za korupciju, no FIFA je to demantirala. Katar je također bio na meti brojnih agencija za ljudska prava zbog uvjeta rada građevinskih radnika.

- Što mislite zašto nisam u FIFA-inim komisijama sa svojom stručnošću? Zato što sam se uvijek protivio ovakvoj organizaciji. Nije u redu - zaključio je Van Gaal, žestoko optuživši FIFU.

- Mogu to kasnije reći i u Kataru, ali to neće pomoći svijetu da se riješi ovog problema.

Nizozemska se kvalificirala na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo na prvom mjestu u svojoj kvalifikacijskoj skupini.Pobijedili su u sedam od svojih 10 utakmica i tako automatski izborili mjesto ispred rivala iz skupine G Turske i Norveške.

Svjetsko prvenstvo 2022. trajat će od 21. studenog do 18. prosinca.