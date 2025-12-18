Kako je to moguće? Nizozemski klub je na jednoj utakmici promijenio osam igrača...

Na utakmici nizozemskog Kupa između Rode JC i Go Ahead Eaglesa dogodila se nesvakidašnja situacija koja je privukla pažnju na društvenim mrežama. Gostujuća momčad iskoristila je osam zamjena, što je u skladu s pravilima, ali je izazvalo pitanja kod dijela navijača. Objašnjenje leži u relativno novom pravilu za kojeg malo ljudi zna, a radi se o dodatnim zamjenama u slučaju sumnje na potres mozga.

Momčad Go Ahead Eaglesa iskoristila je pet regularnih zamjena, jednu dodatnu u produžecima, jednu zamjenu zbog sumnje na potres mozga kod svog igrača, te na kraju još jednu kompenzacijsku zamjenu jer je i Roda iskoristila svoju zamjenu zbog ozljede glave. Zbroj svega toga doveo je do ukupnog broja od osam izmjena. Nizozemski nogometni savez (KNVB) primjenjuje ovo pravilo, a obrazloženje je da se takvim pristupom čuva sportski integritet i sprječavaju potencijalne zlouporabe.

Uvođenje zamjene zbog potresa mozga predstavlja promjenu u pristupu zdravlju igrača u nogometu. Iako postoje različita mišljenja o najboljem načinu primjene, cilj protokola je učiniti sport sigurnijim za sudionike.

Kako je to izgledalo:

5 regularnih zamjena

1 zamjena zbog sumnje na potres mozga Go Ahead Eaglesa

1 dodatna zamjena zbog sumnje na potres mozga koju je iskoristila Roda

1 dodatna zamjena u produžecima

Ukupno: 8 zamjena

Što znači ta zamjena?

Potres mozga jedna je od opasnijih ozljeda u sportu. Riječ je o ozljedi mozga uzrokovanoj udarcem u glavu koja privremeno utječe na normalno funkcioniranje, a simptomi mogu uključivati vrtoglavicu, dezorijentiranost, mučninu i gubitak pamćenja. Nastavak igre nakon takve ozljede može dovesti do težih neuroloških posljedica. Kako bi zaštitio zdravlje igrača, Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB) uveo je protokol o dodatnim trajnim zamjenama (APCS).

Ovo pravilo omogućuje momčadi da zamijeni igrača za kojeg se sumnja da je pretrpio potres mozga, a da se ta izmjena ne računa u standardni broj dopuštenih zamjena. Svrha pravila je ukloniti pritisak s trenera i medicinskog osoblja da ostave igrača na terenu te staviti dobrobit sportaša na prvo mjesto. Jednom kada je igrač zamijenjen zbog sumnje na potres mozga, on se više ne smije vratiti u igru.

Kako funkcionira u praksi?

Kada sudac zaustavi igru zbog moguće ozljede glave, liječnička ekipa ulazi na teren kako bi procijenila stanje igrača. Imaju onoliko vremena koliko je potrebno za odluku, a često im pomaže i neutralni liječnik koji putem video snimke analizira sam incident. Ako se potvrdi sumnja na potres mozga, momčad ima pravo na dodatnu, "besplatnu" zamjenu. Kako momčad koja je iskoristila zamjenu zbog potresa mozga ne bi stekla taktičku prednost, pravilo omogućuje i protivničkoj ekipi da izvrši jednu dodatnu zamjenu. Taj mehanizam je primijenjen na utakmici u Nizozemskoj.