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NAKON SLAVLJA NEC-A

Nizozemski novinar u čudu: Hajduk je prošle sezone imao čak 18 bodova manje od Dinama

Piše Issa Kralj,
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Nizozemski novinar u čudu: Hajduk je prošle sezone imao čak 18 bodova manje od Dinama
Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Nizozemci slave šok na Maksimiru: NEC je razbio Dinamo 4-2, a usput bocnuli uspjeh aktualnog hrvatskog prvaka prošle sezone

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Dinamo je došao do prvog europskog poraza sezone u 3. kolu Europske lige, pred domaćom publikom na Maksimiru uvjerljivo je slavio NEC Nijmegen s 4-2. 

Osim Dinama, europski izazov imao je i Hajduk koji je ipak bio uspješniji i pobijedio aktualnog švicarskog prvaka Thun s 1-0, a jedini gol zabio je Dalisson. Nizozemski mediji dan nakon utakmice na Maksimiru osvrnuli su se na sraz u Zagrebu, ali i istaknuli činjenicu da je Hajduk trenutačno vodeći u HNL-u, a da su prošlu sezonu završili na drugom mjestu s čak 18 bodova zaostatka od Dinama. Gosti iz Nizozemske nalaze se na 12. mjestu nizozemske Eredivisije. 

Nizozemski Telegraaf u detaljnom izvještaju novinara Jeroena Kapteijnsa utakmice u čiji su naslov stavili 'NEC ostvaruje fantastičnu pobjedu u gostima kod zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi'. Odmah u nastavku teksta naglašeno je kako je Ajax prošlog tjedna izgubio u Splitu (2-1). 

Dinamo je prošle godine vratio naslov u Maksimir, nakon što je pretprošle sezone slavila Rijeka. 'Modri' su prošlu sezonu završili s 86 bodova, a Hajduk je na kraju imao 68 bodova. 

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