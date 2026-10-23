Nizozemski novinar u čudu: Hajduk je prošle sezone imao čak 18 bodova manje od Dinama

Dinamo je došao do prvog europskog poraza sezone u 3. kolu Europske lige, pred domaćom publikom na Maksimiru uvjerljivo je slavio NEC Nijmegen s 4-2.

Osim Dinama, europski izazov imao je i Hajduk koji je ipak bio uspješniji i pobijedio aktualnog švicarskog prvaka Thun s 1-0, a jedini gol zabio je Dalisson. Nizozemski mediji dan nakon utakmice na Maksimiru osvrnuli su se na sraz u Zagrebu, ali i istaknuli činjenicu da je Hajduk trenutačno vodeći u HNL-u, a da su prošlu sezonu završili na drugom mjestu s čak 18 bodova zaostatka od Dinama. Gosti iz Nizozemske nalaze se na 12. mjestu nizozemske Eredivisije.

Nizozemski Telegraaf u detaljnom izvještaju novinara Jeroena Kapteijnsa utakmice u čiji su naslov stavili 'NEC ostvaruje fantastičnu pobjedu u gostima kod zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi'. Odmah u nastavku teksta naglašeno je kako je Ajax prošlog tjedna izgubio u Splitu (2-1).

Geweldige prestatie van NEC, dat in de Europa League in Kroatië met 4-2 wint van Dinamo Zagreb, de regerend én recordkampioen van Kroatië. Dit zijn heel lekkere punten voor de UEFA-coëfficiëntenranking. Om het in perspectief te zetten: Ajax ging vorige week met 2-1 onderuit bij Hajduk Split, dat vorig seizoen maar liefst 18 punten achter kampioen Dinamo Zagreb eindigde. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) October 22, 2026

Dinamo je prošle godine vratio naslov u Maksimir, nakon što je pretprošle sezone slavila Rijeka. 'Modri' su prošlu sezonu završili s 86 bodova, a Hajduk je na kraju imao 68 bodova.