Obavijesti

Sport

Komentari 0
ROB DIEPERINK

Nizozemski sudac koji je trebao suditi na SP-u umro u 39. godini

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Nizozemski sudac koji je trebao suditi na SP-u umro u 39. godini
3
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Orangepictures
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šok u nogometu: sudac Rob Dieperink pronađen mrtav sa 38 godina, samo tjednima nakon što je oslobođen teških optužbi

Admiral

Nizozemski nogometni sudac Rob Dieperink preminuo je u 38. godini života. Njegovo tijelo pronađeno je na ulici u kojoj je živio, a vijest je potvrdio Nizozemski nogometni savez (KNVB), izrazivši šok i tugu. Dieperinkova smrt dogodila se nekoliko tjedana nakon što ga je Fifa skinula s popisa sudaca za Svjetsko prvenstvo zbog optužbi za napad, od kojih je kasnije pravno oslobođen. Nizozemska policija pokrenula je istragu kako bi se utvrdile okolnosti smrti, no uzrok zasad nije službeno objavljen.

Karijera i optužbe za napad

Rob Dieperink bio je sudac s međunarodnim iskustvom. Karijeru u najvišem rangu nizozemskog nogometa, Eredivisie, započeo je 2017. godine, a s vremenom se profilirao kao stručnjak za video tehnologiju, zbog čega je bio angažiran kao VAR sudac i na Europskom prvenstvu 2024. Bio je izabran kao dio nizozemske sudačke postave, na čelu s Dannyjem Makkeliejem, za Svjetsko prvenstvo 2026.

2024-09-13 FC Den Bosch v ADO Den Haag - Dutch Keuken Kampioen Divisie
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Orangepictures

Međutim, njegovo sudjelovanje na turniru otkazano je u travnju ove godine. Dieperink je uhićen u Londonu pod sumnjom za seksualni napad na maloljetnog dječaka. Incident se navodno dogodio u hotelu uoči utakmice Konferencijske lige između Crystal Palacea i Fiorentine, na koju je doputovao kao dio Uefine delegacije. Prema navodima britanskih medija, uhićen je pred drugim službenicima Uefe po povratku sa zadatka. Nakon uhićenja, Fifa ga je odmah uklonila s popisa sudaca za Svjetsko prvenstvo.

Obustavljena istraga

Samo dva tjedna nakon uhićenja, londonska policija obustavila je istragu. U službenom priopćenju naveli su kako su proveli temeljitu istragu, pregledali sve dostupne dokaze, uključujući snimke nadzornih kamera i digitalne uređaje, te zaključili da "dokazni prag nije zadovoljen" i da se "neće poduzimati daljnje radnje". Time je slučaj zatvoren, a Dieperink pravno oslobođen sumnje.

2024-09-13 FC Den Bosch v ADO Den Haag - Dutch Keuken Kampioen Divisie
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Orangepictures

Oglasio se i Savez nakon smrti

Vijest o smrti Roba Dieperinka izazvala je reakcije u nogometnoj zajednici. KNVB je objavio priopćenje povodom njegove smrti.

"Šokirani smo i duboko ožalošćeni odlaskom suca Roba Dieperinka. S Robom, sudačka zajednica gubi iznimno cijenjenog suca s međunarodnim iskustvom, ali prije svega, dobrog i predanog kolegu", objavio je Nizozemski nogometni savez. "Naše misli su s njegovom obitelji, prijateljima i svima koji su ga voljeli. Želimo im puno snage i podrške u nošenju s ovim velikim gubitkom." 

(*uz korištenje AI-ja)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Nema im kraja! PSG doveo francuskog braniča
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nema im kraja! PSG doveo francuskog braniča

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
Procurila plaća koju HNS nudi Biliću. Nije ni blizu Dalićevoj
UOČI OBJAVE SURADNJE

Procurila plaća koju HNS nudi Biliću. Nije ni blizu Dalićevoj

Bilić se vraća na klupu Hrvatske nakon 14 godina, a HNS u ponedjeljak odlučuje o njegovu povratku. Plaća bi mu trebala biti manja od Dalićeve
Bilić: Prvo ću popričati s Lukom. Pokradeni smo na ovom SP-u! A ako ja nisam dovoljno desno...
VIDEO: VRATIO SE SLAVEN

Bilić: Prvo ću popričati s Lukom. Pokradeni smo na ovom SP-u! A ako ja nisam dovoljno desno...

Nisam pričao s Dalićem, čekao sam da me potvrde. Imam neke godine i ne čitam stvari koje mi ne odgovaraju. Prošao sam puno toga, s Kustićem sam u kontaktu već dvije godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026