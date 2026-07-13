Nizozemski sudac koji je trebao suditi na SP-u umro u 39. godini

Nizozemski nogometni sudac Rob Dieperink preminuo je u 38. godini života. Njegovo tijelo pronađeno je na ulici u kojoj je živio, a vijest je potvrdio Nizozemski nogometni savez (KNVB), izrazivši šok i tugu. Dieperinkova smrt dogodila se nekoliko tjedana nakon što ga je Fifa skinula s popisa sudaca za Svjetsko prvenstvo zbog optužbi za napad, od kojih je kasnije pravno oslobođen. Nizozemska policija pokrenula je istragu kako bi se utvrdile okolnosti smrti, no uzrok zasad nije službeno objavljen.

Karijera i optužbe za napad

Rob Dieperink bio je sudac s međunarodnim iskustvom. Karijeru u najvišem rangu nizozemskog nogometa, Eredivisie, započeo je 2017. godine, a s vremenom se profilirao kao stručnjak za video tehnologiju, zbog čega je bio angažiran kao VAR sudac i na Europskom prvenstvu 2024. Bio je izabran kao dio nizozemske sudačke postave, na čelu s Dannyjem Makkeliejem, za Svjetsko prvenstvo 2026.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Orangepictures

Međutim, njegovo sudjelovanje na turniru otkazano je u travnju ove godine. Dieperink je uhićen u Londonu pod sumnjom za seksualni napad na maloljetnog dječaka. Incident se navodno dogodio u hotelu uoči utakmice Konferencijske lige između Crystal Palacea i Fiorentine, na koju je doputovao kao dio Uefine delegacije. Prema navodima britanskih medija, uhićen je pred drugim službenicima Uefe po povratku sa zadatka. Nakon uhićenja, Fifa ga je odmah uklonila s popisa sudaca za Svjetsko prvenstvo.

Obustavljena istraga

Samo dva tjedna nakon uhićenja, londonska policija obustavila je istragu. U službenom priopćenju naveli su kako su proveli temeljitu istragu, pregledali sve dostupne dokaze, uključujući snimke nadzornih kamera i digitalne uređaje, te zaključili da "dokazni prag nije zadovoljen" i da se "neće poduzimati daljnje radnje". Time je slučaj zatvoren, a Dieperink pravno oslobođen sumnje.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Orangepictures

Oglasio se i Savez nakon smrti

Vijest o smrti Roba Dieperinka izazvala je reakcije u nogometnoj zajednici. KNVB je objavio priopćenje povodom njegove smrti.

"Šokirani smo i duboko ožalošćeni odlaskom suca Roba Dieperinka. S Robom, sudačka zajednica gubi iznimno cijenjenog suca s međunarodnim iskustvom, ali prije svega, dobrog i predanog kolegu", objavio je Nizozemski nogometni savez. "Naše misli su s njegovom obitelji, prijateljima i svima koji su ga voljeli. Želimo im puno snage i podrške u nošenju s ovim velikim gubitkom."

(*uz korištenje AI-ja)