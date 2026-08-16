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DARKO NEJAŠMIĆ

Nizozemski velikan zagrizao za Hrvata, ali klub je brzo reagirao

Piše Issa Kralj,
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Nizozemski velikan zagrizao za Hrvata, ali klub je brzo reagirao
Foto: Profimedia
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Vijest o mogućem transferu Hrvata u Ajax prenio je nizozemski portal VoetbalPrimeur, a poznato je da nizozemski velikan već duže vrijeme traži igrača na poziciji zadnjeg veznog

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Darko Nejašmić jedna je od glavnih tema nizozemskih medija ovih dana. Nekadašnji veznjak Hajduka i Osijeka na meti želja je nizozemskog Ajaxa koji je za Hrvata spreman ponuditi 6.5 milijuna eura uz još dodatnih tri milijuna koje bi zaradio kroz razne bonuse. 

Nejašmić je trenutačno veznjak NEC-a, ali čini se kako ga njegov klub nema namjeru pustiti. Od kad je došao u NEC, Hrvat je postao jedan od ključnih igrača, što iznimno cijene i čelnici kluba koji su poslali jasnu poruku oko njegovog mogućeg transfera u Ajax. 

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- Ne znamo ništa o tome - poručili su čelnici NEC nizozemskom novinaru Sanderu Janssenu. Nejašmić je u NEC Nijmegen došao prošle godine kao slobodan igrač iz Al-Sharjahija, a do sada je za nizozemski klub nastupio 36 puta i četiri puta je tresao protivničku mrežu, a uz to ima jednu asistenciju. 

Vijest o mogućem transferu Hrvata u Ajax prenio je nizozemski portal VoetbalPrimeur, a poznato je da nizozemski velikan već duže vrijeme traži igrača na poziciji zadnjeg veznog. Nejašmiću ugovor s NEC-om ističe u ljeto 2027., a trener Dick Schreuder je komentirao:

Teško je kada ti ugovor istječe, a igraš ovako dobro. Tada si i sam u dobroj poziciji. Mora donijeti pravu odluku za svoju budućnost. Neću ga pritiskati, ali nastavit će igrati.  

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