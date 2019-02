Njegovo lice govori sve: Dallas trejdao igrača usred utakmice

Dallas Mavericksi razmijenili su Harrisona Barnesa u Sacramento Kingse, i to usred utakmice!

Teksaška franšiza kod Vlade Divca poslala ga je u zamjenu za Zacha Randolpha i Justina Jacksona te još jednom pokazala svu surovost američkog profesionalnog sporta u kojem igrači nerijetko nemaju nikakvu kontrolu nad svojom karijerom.

Izraz Barnesova lica ostatak utakmice nakon što je doznao da je trejdan sve govori, a najbolji košarkaš na svijetu LeBron James nije bio oduševljen takvim tajmingom:

- Ovo je sad u redu jer su napravili ono što je najbolje za franšizu!? Razmijenili su igrača dok je igrao utakmicu i doslovce nije imao pojma o tome. Nije bitno tko ga je razmijenio jer je to biznis, no želim promijeniti narativ cijele situacije. Kada igrač otiđe iz franšize on je sebičan i nezahvalan, a kada ga klub razmijeni, otpusti ili slično onda je to u redu. Okej sam s obje stvari, ali nemojmo ih onda razlikovati - napisao je James na Instagramu.

Barnes je za Maverickse potpisao u srpnju 2016. godine, a dres Dallasa trebao je nositi četiri godine za 84 milijuna dolara. Ipak, karijeru će sada nastaviti u Sacramentu koji se nakon godina grebanja po dnu Zapadne konferencije ipak počeo uzdizati.