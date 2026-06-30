Njemačka legenda: 'Sramite se, ne zaslužujete ovaj sveti dres'

Njemačka je šokantno ispala sa Svjetskog prvenstva od Paragvaja. Nakon 120 minuta rezultat je bio 1-1, da bi u raspucavanju Paragvaj bio bolji sa 4-3. O bolnom ispadanju njemačke imao je što za reći Lothar Matthäus.

Riječ je o čovjeku s najviše nastupa za njemačku vrstu, glavnom igraču na Svjetskom prvenstvu 1990. godine kada je Njemačka uzela Mundijal.

- Baš sam bijesan. Ovo je apsolutna sramota. Za ovo nema opravdanja, nema objašnjenja i nitko se ne može sakriti nakon ovakve izvedbe. Ovo nije Njemačka koju poznajem i zasigurno nije ona za koju sam se borio. Biti eliminiran sa Svjetskog prvenstva na ovakav način je nedopustivo. Svaki igrač, trener i svaka osoba uključena u ovu momčad mora se večeras pogledati u ogledalo jer ova predstava nije bila ni blizu standarda koji se očekuju od Njemačke - istaknuo je Matthäus koji Nagelsmannovim izabranicima zamjerava manjak htijenja, agresivnosti i htijenja.

Foto: Pilar Olivares

- Ne možete nositi dres Njemačke s takvim pristupom. Previše igrača je nestalo onog trenutka kada je pritisak narastao. Gdje su bili vođe? Gdje je bila borba? Nošenje njemačkog dresa dolazi s ogromnom odgovornošću, a ipak se činilo da su se mnogi pomirili s porazom umjesto da učine sve da ga spriječe. Stručni stožer također mora prihvatiti svoj dio krivnje - ističe Matthäus koji je 1991. godine osvojio zlatnu loptu. Također kritizirao je i taktiku.

- Nedostajalo mašte, izmjene nisu uspjele promijeniti ritam, a momčad je izgledala potpuno zbunjeno kada je utakmica postala teška. Na Svjetskom prvenstvu ne smijete izgledati ovako nespremno u ključnim trenucima. Ovo je jedna od najbolnijih noći koje sam doživio kao Nijemac i najokrutnija lekcija nogometa. Možete dominirati posjedom i stvarati više prilika, ali svejedno otići kući. Ovaj poraz pamtit će se godinama; ne zato što je Njemačka bila loša, već zato što nogomet ponekad može biti predivno nepravedan. Statistika možda priča jednu priču, ali semafor je jedini koji se na kraju računa - zaključio je legendarni Nijemac.