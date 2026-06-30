Obavijesti

Sport

Komentari 0
LOTHAR MATTHÄUS

Njemačka legenda: 'Sramite se, ne zaslužujete ovaj sveti dres'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 2 min
Njemačka legenda: 'Sramite se, ne zaslužujete ovaj sveti dres'
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Za ovo nema opravdanja, nema objašnjenja i nitko se ne može sakriti nakon ovakve izvedbe, rekao je njemački rekorder

Admiral

Njemačka je šokantno ispala sa Svjetskog prvenstva od Paragvaja.  Nakon 120 minuta rezultat je bio 1-1, da bi u raspucavanju Paragvaj bio bolji sa 4-3. O bolnom ispadanju njemačke imao je što za reći Lothar Matthäus

Riječ je o čovjeku s najviše nastupa za njemačku vrstu, glavnom igraču na Svjetskom prvenstvu 1990. godine kada je Njemačka uzela Mundijal. 

- Baš sam bijesan. Ovo je apsolutna sramota. Za ovo nema opravdanja, nema objašnjenja i nitko se ne može sakriti nakon ovakve izvedbe. Ovo nije Njemačka koju poznajem i zasigurno nije ona za koju sam se borio. Biti eliminiran sa Svjetskog prvenstva na ovakav način je nedopustivo. Svaki igrač, trener i svaka osoba uključena u ovu momčad mora se večeras pogledati u ogledalo jer ova predstava nije bila ni blizu standarda koji se očekuju od Njemačke - istaknuo je Matthäus koji Nagelsmannovim izabranicima zamjerava manjak htijenja, agresivnosti i htijenja. 

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Germany v Paraguay
Foto: Pilar Olivares

- Ne možete nositi dres Njemačke s takvim pristupom. Previše igrača je nestalo onog trenutka kada je pritisak narastao. Gdje su bili vođe? Gdje je bila borba? Nošenje njemačkog dresa dolazi s ogromnom odgovornošću, a ipak se činilo da su se mnogi pomirili s porazom umjesto da učine sve da ga spriječe. Stručni stožer također mora prihvatiti svoj dio krivnje - ističe Matthäus koji je 1991. godine osvojio zlatnu loptu. Također kritizirao je i taktiku.

- Nedostajalo mašte, izmjene nisu uspjele promijeniti ritam, a momčad je izgledala potpuno zbunjeno kada je utakmica postala teška. Na Svjetskom prvenstvu ne smijete izgledati ovako nespremno u ključnim trenucima.  Ovo je jedna od najbolnijih noći koje sam doživio kao Nijemac i najokrutnija lekcija nogometa. Možete dominirati posjedom i stvarati više prilika, ali svejedno otići kući. Ovaj poraz pamtit će se godinama; ne zato što je Njemačka bila loša, već zato što nogomet ponekad može biti predivno nepravedan. Statistika možda priča jednu priču, ali semafor je jedini koji se na kraju računa - zaključio je legendarni Nijemac. 

PIXSELL
PIXSELL | Foto: PIXSELL, REUTERS

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Hajduk doveo i predstavio Brazilca, Jakirović uskoro ostaje bez Pandura?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk doveo i predstavio Brazilca, Jakirović uskoro ostaje bez Pandura?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Mladenci kojima su Hrvati upali na vjenčanje: 'Skupljaju nam i novac za putovanje u Hrvatsku'
SHOW U PHILADELPHIJI

Mladenci kojima su Hrvati upali na vjenčanje: 'Skupljaju nam i novac za putovanje u Hrvatsku'

U subotu u Philadelphiji, uoči utakmice Hrvatske i Gane, hrvatski navijači priredili su spektakl američkim mladencima. Upali su na njihovo vjenčanje ispred Gradske vijećnice i oduševili ih: 'To ćemo pamtiti cijeli život', kaže nam mladenka Ashton

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026