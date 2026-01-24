Njemačka na pogon Wolffa i Hrvata preokrenula Norvešku!

Novi neočekivani rasplet u 'skupini smrti' na rukometnom Euru. Njemačka slavila protiv Norveške 30-28. Norvežani su dugo u vrhu te slove za jednu od rukometnih velesila, a na kraju prvog poluvremena imali su prednost 17-15.

Međutim, držali su se sve do sredine drugog poluvremena kada su Nijemci krenuli stvarati probleme. Iako su Norvežani imali prednost 21-20, ta prednost se 'istopila', upali su u crnu rupu i došli do pet golova zaostatka. Njemačka je prešla u vodstvo 26-21 na krilima sjajnog golmana Andreasa Wolffa koji je 'zaključao' vrata Norvežanima.

Foto: Profimedia

Wolff je bio jedan od heroja i skupio je nevjerojatne 23 obrane, a briljirao je i jedan Hrvat. Riječ je o Marku Grgiću, sinu bivšeg hrvatskog reprezentativca Danijela Grgića koji je sa sedam golova stvarao muke Norvežanima. Od 44. do 49. minute, Grgić je zabio četiri od pet pogodaka Njemačke te momčad s minusa od jednog gola doveo na +4.

Foto: Profimedia

Među Norvežanima, najefikasniji su bili August Baskar Pendersen s pet golova, a isto toliko zabio je jedan od njihovih najboljih igrača Sander Sagosen.

Njemačka je sada na vrhu skupine sa šest bodova, dok su Norvežani četvrti s dva boda. Međutim, Njemačku čeka dvoboj protiv aktualnih svjetskih prvaka Danaca u ponedjeljak.