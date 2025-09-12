Njemačka u finalu EuroBasketa!

Njemačka košarkaška reprezentacija pobijedila je Finsku 98-86 u polufinalu EuroBasketa. Nijemci su opravdali ulogu favorita i na pogon sjajnih Schrödera i Wagnera izborili finale.

U prvoj četvrtini se Finska odlično držala i gubila samo četiri poena, ali na poluvrijeme je Njemačka otišla s +14. Ipak, neizvjenost u utakmicu unijeli su Finci sjajnom trećom četvrtinom i dolaskom na svega osam poena zaostatka, ali Njemačka na početku posljednje četvrtine radi seriju 6-0 i praktički otklanja pitanje pobjednika.

Schröder je ubacio 26 poena, uz 12 asistencija i pet skokova, dok je Wagner ostao na 22 poena. Kod Finaca je preko 20 poena išao Nkamhoua (21), koji je osvojio i devet skokova, dok je Markkanen ostao na 16 poena.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

U finalu će Njemačka igrati protiv pobjednika dvoboja Grčke i Turske.