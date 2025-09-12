Obavijesti

Sport

Komentari 2
PRVI FINALIST

Njemačka u finalu EuroBasketa!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Njemačka u finalu EuroBasketa!
3
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Schröder je ubacio 26 poena, uz 12 asistencija i pet skokova, dok je Wagner ostao na 22 poena. Kod Finaca je preko 20 poena išao Nkamhoua (21), koji je osvojio i devet skokova, dok je Markkanen ostao na 16 poena

Njemačka košarkaška reprezentacija pobijedila je Finsku 98-86 u polufinalu EuroBasketa. Nijemci su opravdali ulogu favorita i na pogon sjajnih Schrödera i Wagnera izborili finale. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Roko Ukić zasvirao na otvorenju Svjetskog kupa košarkaških veterana u Omišu 01:15
Roko Ukić zasvirao na otvorenju Svjetskog kupa košarkaških veterana u Omišu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

U prvoj četvrtini se Finska odlično držala i gubila samo četiri poena, ali na poluvrijeme je Njemačka otišla s +14. Ipak, neizvjenost u utakmicu unijeli su Finci sjajnom trećom četvrtinom i dolaskom na svega osam poena zaostatka, ali Njemačka na početku posljednje četvrtine radi seriju 6-0 i praktički otklanja pitanje pobjednika. 

Schröder je ubacio 26 poena, uz 12 asistencija i pet skokova, dok je Wagner ostao na 22 poena. Kod Finaca je preko 20 poena išao Nkamhoua (21), koji je osvojio i devet skokova, dok je Markkanen ostao na 16 poena. 

FIBA EuroBasket 2025: Deutschland - Finnland; 12.09.2025
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

U finalu će Njemačka igrati protiv pobjednika dvoboja Grčke i Turske. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi
ŽIVOT BEZ LOPTE

FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi

Većina nogometaša nakon karijere dobije nekoliko kilograma jer prestane trenirati. Neki, međutim, nisu izlazili iz teretane i bildali su. Španjolac Raul de Tomas, koji ima četiri nastupa za Španjolsku, išao je kod 'plastičara'
FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji
FEMME FATALE

FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji

Srpska manekenka Sofija Milošević bila je u vezi s Ademom Ljajićem, a nakon raskida uplovila je u romansu s Lukom Jovićem. Počelo se šuškati o “ljubavnom trokutu”, dok Sofija naglašava da je riječ o prirodnom slijedu događaja
FOTO Splićanka Helena pliva s dupinima, ali nemojte da vas to zavara. Kad je u ringu, sve lomi
ATRAKTIVNA BORKINJA

FOTO Splićanka Helena pliva s dupinima, ali nemojte da vas to zavara. Kad je u ringu, sve lomi

Helena Jurišić (33) se već 21 godinu bavi borilačkim sportovima i ide joj fenomenalno. Višestruka je svjetska prvakinja u kikboksu i tajlandskom boksu. Atraktivna Splićanka osvaja ljepotom, ali kada navuče rukavice i uđe u ring, od nje bježe i dečki

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025