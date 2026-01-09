Njemačka u problemu, hoće li to čekati i Hrvatsku: 'Ne znamo što će biti, gledamo sve alternative'

Nakon što su slavili u rasprodanoj zagrebačkoj Areni, njemačka rukometna reprezentacija našla se u problemu. Momčad njemačkog izbornika Alfreda Gislasona slavila je 32-29, a nakon pobjede prenoćili su u Zagrebu i danas su se vraćali kući u Hannover gdje im se nalazi trening baza.

Pokretanje videa... 00:58 Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro | Video: 24sata/pixsell

Međutim, s obzirom na vremenske neprilike uzrokovane snijegom koje su zahvatile čitavu Europu, reprezentacija Njemačke je zapela na aerodromu. Dodatni problem stvara činjenica da 11. siječnja Hrvatska ide u goste Njemačkoj gdje će igrati posljednju uzvratnu prijateljsku utakmicu prije odlaska na Europsko prvenstvo.

Kako piše njemački Sport Bild, plan je bio da njemačka reprezentacija i stožer u 14.35 sati polete iz Zagreba zrakoplovom Lufthansa LH 1405, a slijetanje u Frankfurt je bilo predviđeno za 16.10 sati. Odatle je u 17.15 predviđen nastavak putovanja letom LH 54 prema Hannoveru gdje im je baza priprema, s planiranim slijetanjem u 18.10 sati.

Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Probleme stvara ciklona "Elli" koja onemogućava polijetanje aviona i u Njemačkoj stvara velike probleme. U Hannoveru se zbog obilnih snježnih padalina i poledice očekuju brojna otkazivanja letova i velika kašnjenja u zračnom prometu, a situacija nije ništa bolja ni u Frankfurtu i Münchenu.

- Za sada je sve u redu. No, još ne znamo kako će se situacija razvijati kasnije. Danas se sve može brzo promijeniti. Ne znamo što će biti, pa provjeravamo i alternative - rekao je njemački team menadžer Benjamin Chatton.

Uzvratna prijateljska utakmica Njemačke i Hrvatske na rasporedu je u nedjelju 11. siječnja s početkom u 18 sati.