Obavijesti

Sport

Komentari 1
ŠOK NA POVRATKU

Njemačka u problemu, hoće li to čekati i Hrvatsku: 'Ne znamo što će biti, gledamo sve alternative'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Njemačka u problemu, hoće li to čekati i Hrvatsku: 'Ne znamo što će biti, gledamo sve alternative'
4
Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Probleme stvara ciklona "Elli" koja onemogućava polijetanje aviona i u Njemačkoj stvara velike probleme. U Hannoveru se zbog obilnih snježnih padalina i poledice očekuju brojna otkazivanja letova i velika kašnjenja

Admiral

Nakon što su slavili u rasprodanoj zagrebačkoj Areni, njemačka rukometna reprezentacija našla se u problemu. Momčad njemačkog izbornika Alfreda Gislasona slavila je 32-29, a nakon pobjede prenoćili su u Zagrebu i danas su se vraćali kući u Hannover gdje im se nalazi trening baza. 

Pokretanje videa...

Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro 00:58
Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro | Video: 24sata/pixsell

Međutim, s obzirom na vremenske neprilike uzrokovane snijegom koje su zahvatile čitavu Europu, reprezentacija Njemačke je zapela na aerodromu. Dodatni problem stvara činjenica da 11. siječnja Hrvatska ide u goste Njemačkoj gdje će igrati posljednju uzvratnu prijateljsku utakmicu prije odlaska na Europsko prvenstvo.

Kako piše njemački Sport Bild, plan je bio da njemačka reprezentacija i stožer u 14.35 sati polete iz Zagreba zrakoplovom Lufthansa LH 1405, a slijetanje u Frankfurt je bilo predviđeno za 16.10 sati. Odatle je u 17.15 predviđen nastavak putovanja letom LH 54 prema Hannoveru gdje im je baza priprema, s planiranim slijetanjem u 18.10 sati. 

Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka
Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Probleme stvara ciklona "Elli" koja onemogućava polijetanje aviona i u Njemačkoj stvara velike probleme. U Hannoveru se zbog obilnih snježnih padalina i poledice očekuju brojna otkazivanja letova i velika kašnjenja u zračnom prometu, a situacija nije ništa bolja ni u Frankfurtu i Münchenu. 

- Za sada je sve u redu. No, još ne znamo kako će se situacija razvijati kasnije. Danas se sve može brzo promijeniti. Ne znamo što će biti, pa provjeravamo i alternative - rekao je njemački team menadžer Benjamin Chatton. 

Uzvratna prijateljska utakmica Njemačke i Hrvatske na rasporedu je u nedjelju 11. siječnja s početkom u 18 sati. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Žaper ide put Slovenije, Osijek se pojačava
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Žaper ide put Slovenije, Osijek se pojačava

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'
NEZADOVOLJNI IZBORNIK

Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'

Da, jako sam kritičan. Moramo sve analizirati i poraditi na greškama koje smo danas radili, rekao je hrvatski izbornik
Hrvatskim navijačima uzeli su zastave na meču Donne Vekić: 'Morali smo okrenuti dresove'
PIŠU NOVOZELANĐANI

Hrvatskim navijačima uzeli su zastave na meču Donne Vekić: 'Morali smo okrenuti dresove'

Hrvatski navijač Joseph Erceg ispričao je za medije u Novom Zelandu bizarnu situaciju u kojoj su zaštitari oduzimali navijačima rekvizite s hrvatskim obilježjima. Razmišlja i o tužbi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026