Njemački borac na sučeljavanju nasrnuo na hrvatskog! Čeka nas MMA spektakl u Münchenu

FNC 26 u Podgorici ponudio je spektakularne borbe, većinom po MMA pravilima. Sljedeći, FNC 27, održat će se u veljači u Munchenu. Predvodit će ga Ivan Vitasović, FNC-ov prvak u teškoj kategoriji, te Hatef Moeil. U Podgorici smo doznali još jednu borbu na nadolazećoj priredbi u Njemačkoj.

Argentinsko-hrvatski borac Francisco 'Croata' Barrio (15-4), FNC-ov prvak u lakoj kategoriji, ušao je u kavez između borbi na FNC-u 26 i našao se oči u oči sa svojim budućim protivnikom, njemačkim MMA borcem Lom-Alijem Eskijevom (23-7).

Foto: FNC

Borba ovih takmaca već se trebala održati na priredbi u rujnu u zagrebačkoj Areni, ali Eskiev je otpao nekoliko dana prije borbe zbog teške ozljede ramena. Nije mu to Barrio zaboravio, čak ga je zbog toga i podbadao.

Barrio i Eskiev zapalili su dvoranu Morača kad je došlo do naguravanja. Eskiev mu je uputio nekoliko "sočnih" riječi, a Barrio mu nije ostao dužan. Morali su intervenirati i suci koji su se našli u kavezu, a borce je razdvajao čak i Dražen Forgač, jedan od čelnika organizacije.

Spomenimo da je srpski borac Miljan Zdravković obranio pojas bantam kategorije (-61 kg) jednoglasnom sudačkom odlukom protiv Kanađanina Josha Hilla. Zdravković je sad na profesionalnom omjeru 10-0 i nezaustavljivo korača prema najvećim svjetskim MMA pozornicama.

Glavna borba večeri na FNC 26 eventu, ujedno i posljednji ovogodišnji meč vodeće regionalne MMA organizacije, ponudio nam je okršaj do 73 kg između Miloša Janičića i Alexa Oliveire. Crnogorac je pregazio Brazilca, nekadašnjeg UFC borca, pobijedio ga je tehničkim nokautom u prvoj rundi. Janičić je sad na omjeru 19-3.

Glavni dio večeri:

Miloš Janičić (Crna Gora) pobijedio je Alexa Oliveiru (Brazil) tehničkim nokautom u prvoj rundi (catchweight 73 kg)

Miljan Zdravković (Srbija) pobijedio je Josha Hilla (Kanada) jednoglasnom odlukom sudaca (borba za pojas do 61 kg)

Artur Sowinski (Poljska) pobijedio je Vasu Bakočevića (Crna Gora) tehničkim nokautom u prvoj rundi (boks golim šakama, -80 kg)

Luka Giorgadze (Gruzija) pobijedio je Ahmeda Vilu (BiH) tehničkim nokautom u drugoj rundi (-66 kg)

Stefan Dobrijević (BiH) pobijedio Luku Bubanju (Crna Gora) tehničkim nokautom u drugoj rundi (kikboks s MMA rukavicama)

Sara Luzar Smajić (Hrvatska) pobijedila Ivanu Petrović (Hrvatska) podijeljenom odlukom sudaca (catchweight 59 kg)

Tomislav Sičaja (Hrvatska) pobijedio Zorana Šolaju (Njemačka) jednoglasnom odlukom sudaca (-77 kg)

Preliminarni dio večeri:

Ilija Brkan (Hrvatska) pobijedio Aleksandra Mihailovića (Crna Gora) jednoglasnom odlukom sudaca (-77 kg)

Milenko Stamatović (Crna Gora) pobijedio Jozefa Jaloviara (Slovačka) nokautom u prvoj rundi (+93 kg)

Dalibor Dragojević (Crna Gora) pobijedio Selvera Mahmića (BiH) gušenjem u drugoj rundi (-77 kg)