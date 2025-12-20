Spomenimo da je srpski borac Miljan Zdravković obranio pojas bantam kategorije, a Miloš Janičić u glavnoj borbi večeri FNC-a 26 u Podgorici tehničkim nokautom razvalio Alexa Oliveiru, bivšeg UFC-ova borca
Njemački borac na sučeljavanju nasrnuo na hrvatskog! Čeka nas MMA spektakl u Münchenu
FNC 26 u Podgorici ponudio je spektakularne borbe, većinom po MMA pravilima. Sljedeći, FNC 27, održat će se u veljači u Munchenu. Predvodit će ga Ivan Vitasović, FNC-ov prvak u teškoj kategoriji, te Hatef Moeil. U Podgorici smo doznali još jednu borbu na nadolazećoj priredbi u Njemačkoj.
Argentinsko-hrvatski borac Francisco 'Croata' Barrio (15-4), FNC-ov prvak u lakoj kategoriji, ušao je u kavez između borbi na FNC-u 26 i našao se oči u oči sa svojim budućim protivnikom, njemačkim MMA borcem Lom-Alijem Eskijevom (23-7).
Borba ovih takmaca već se trebala održati na priredbi u rujnu u zagrebačkoj Areni, ali Eskiev je otpao nekoliko dana prije borbe zbog teške ozljede ramena. Nije mu to Barrio zaboravio, čak ga je zbog toga i podbadao.
Barrio i Eskiev zapalili su dvoranu Morača kad je došlo do naguravanja. Eskiev mu je uputio nekoliko "sočnih" riječi, a Barrio mu nije ostao dužan. Morali su intervenirati i suci koji su se našli u kavezu, a borce je razdvajao čak i Dražen Forgač, jedan od čelnika organizacije.
Spomenimo da je srpski borac Miljan Zdravković obranio pojas bantam kategorije (-61 kg) jednoglasnom sudačkom odlukom protiv Kanađanina Josha Hilla. Zdravković je sad na profesionalnom omjeru 10-0 i nezaustavljivo korača prema najvećim svjetskim MMA pozornicama.
Glavna borba večeri na FNC 26 eventu, ujedno i posljednji ovogodišnji meč vodeće regionalne MMA organizacije, ponudio nam je okršaj do 73 kg između Miloša Janičića i Alexa Oliveire. Crnogorac je pregazio Brazilca, nekadašnjeg UFC borca, pobijedio ga je tehničkim nokautom u prvoj rundi. Janičić je sad na omjeru 19-3.
Glavni dio večeri:
- Miloš Janičić (Crna Gora) pobijedio je Alexa Oliveiru (Brazil) tehničkim nokautom u prvoj rundi (catchweight 73 kg)
- Miljan Zdravković (Srbija) pobijedio je Josha Hilla (Kanada) jednoglasnom odlukom sudaca (borba za pojas do 61 kg)
- Artur Sowinski (Poljska) pobijedio je Vasu Bakočevića (Crna Gora) tehničkim nokautom u prvoj rundi (boks golim šakama, -80 kg)
- Luka Giorgadze (Gruzija) pobijedio je Ahmeda Vilu (BiH) tehničkim nokautom u drugoj rundi (-66 kg)
- Stefan Dobrijević (BiH) pobijedio Luku Bubanju (Crna Gora) tehničkim nokautom u drugoj rundi (kikboks s MMA rukavicama)
- Sara Luzar Smajić (Hrvatska) pobijedila Ivanu Petrović (Hrvatska) podijeljenom odlukom sudaca (catchweight 59 kg)
- Tomislav Sičaja (Hrvatska) pobijedio Zorana Šolaju (Njemačka) jednoglasnom odlukom sudaca (-77 kg)
Preliminarni dio večeri:
- Ilija Brkan (Hrvatska) pobijedio Aleksandra Mihailovića (Crna Gora) jednoglasnom odlukom sudaca (-77 kg)
- Milenko Stamatović (Crna Gora) pobijedio Jozefa Jaloviara (Slovačka) nokautom u prvoj rundi (+93 kg)
- Dalibor Dragojević (Crna Gora) pobijedio Selvera Mahmića (BiH) gušenjem u drugoj rundi (-77 kg)
