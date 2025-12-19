VIDEO Totalni kaos uoči FNC-a! 'Psihopat' nasrnuo na rivala: 'Sutra će progutati sve zube...'

Vaganje uoči FNC 26 spektakla u podgoričkoj Morači pretvorilo se u pravi kaos. U centru pažnje našli su se stari rivali, Vaso Bakočević i Poljak Artur "Kornik" Sowiński, čije je sučeljavanje pokazalo da je njihov nadolazeći meč puno više od obične borbe. Desetljeće stari dugovi i potpuno drugačiji sport stvorili su eksplozivnu atmosferu koja je kulminirala na pozornici.

Napetost je eskalirala čim su se borci našli licem u lice. Bakočević je, nošen podrškom domaće publike, agresivno krenuo prema Poljaku. Međutim, Sowiński, bivši KSW prvak, nije se pomaknuo ni milimetra, uzvrativši mu hladnim i odlučnim pogledom. Situacija je u samo nekoliko sekundi izmakla kontroli, a crnogorski borac je zamahnuo prema protivniku. Daljnji sukob spriječili su čelnik organizacije Dražen Forgač i glavni "matchmaker" Ante Jurić, koji su uletjeli između dvojice boraca i jedva zaustavili eskalaciju na samoj pozornici.

Korijeni ovakvih tenzija sežu duboko u prošlost, točnije u 2014. godinu. Tada su se Bakočević i Sowiński jedini put susreli u KSW-ovom kavezu, a borba je završila kontroverznom podijeljenom sudačkom odlukom u korist Poljaka. Ta je pobjeda Sowińskom otvorila put prema osvajanju titule u perolakoj kategoriji, dok je Bakočeviću ostavila gorak okus poraza koji nikada nije prihvatio. Deset godina kasnije, revanš se događa pred Vasinom publikom, ali u potpuno drugačijem i puno brutalnijem sportu, boksu bez rukavica.

Nakon što su se strasti na pozornici smirile, Bakočević je bio taj koji je dodatno podgrijao atmosferu. Bez imalo zadrške, poslao je jasnu poruku svom protivniku, ističući ključnu razliku između ovog meča i njihovog prvog okršaja.

​- Nije mu ovo MMA. Vjerujte mi, sutra će progutati zube. Naj*bo je sutra - poručio je popularni "Psihopat"