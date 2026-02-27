Njemački izbornik: Ništa me nije iznenadilo. Svatko danas može pogoditi tricu. Čestitam im...

Obavijesti

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Problem su bile naše pogreške iz kojih smo primili tri trice. To je devet poena razlike, a to je previše u ovako izjednačenoj utakmici - rekao je njemački izbornik Alex Mumbru nakon utakmice

Hrvatska košarkaška reprezentacija pobijedila je Njemačku s 93-88 pred ispunjenim tribinama zagrebačkog KC "Dražen Petrović" te time ostala neporažena i nakon tri kola prvog kruga Europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. 

"Čestitam Hrvatskoj na tijesnoj pobjedi. Atmosfera je bila odlična, nadamo se da ćemo i mi imati takvu u Bonnu u nedjelju", rekao je na konferenciji za medije nakon dvoboja njemački izbornik Alex Mumbru.

"U prvom poluvremenu smo imali dobar ritam u napadu, čak i u obrani. Radili smo ono što smo dogovorili uoči utakmice. U trećoj četvrtini, nakon što su oni pogodili nekoliko trica zaredom, narušen nam je napadački i obrambeni ritam. Imali smo nekoliko promašenih polaganja i otvorenih šuteva. U završnici nismo bili dobri, a tako je teško doći do pobjede", dodao je Mumbru.

Na novinarsko pitanje je li ga netko od hrvatskih igrača iznenadio, Mumbru je odgovorio:

"Ništa me nije iznenadilo. Poznajem sve te igrače i znam da su talentirani. Znali smo da će ovo biti teška utakmica. Svatko danas može pogoditi tricu. Problem su bile naše pogreške iz kojih smo primili tri trice. To je devet poena razlike, a to je previše u ovako izjednačenoj utakmici."

Njemački reprezentativac Malte Delow je rekao:

"Ni u jednom trenutku nismo uspjeli igrati onako kako želimo, a to je brza košarka, s puno kretanja i dodavanja. Da bismo tako igrali, moramo igrati dobru obranu, a to nismo uspjeli činiti u kontinuitetu. Nismo ih mogli "pretrčati". U četvrtoj četvrtini, kad su počeli preuzimati, puno puta su prekidali naše akcije. Obrambeno moramo naći bolja rješenja za njihovu igru "dva na dva", zaustaviti ih i onda pokušati doći do lakših koševa."

 

