SLOŽIO SE S DAGUROM

Njemački izbornik: Sigurdsson je u pravu i razumijem ga...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 4 min
Vozio sam se 35 minuta na ovaj cirkus, i onda moram 35 minuta voziti nazad. Bit će 18 sati kad se vratim i jo,š uvijek nisam imao trening ni sastanak s momčadi, to je smiješno, komentirao je Sigurdsson

Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacijeDagur Sigurdsson, opleo je po Europskoj rukometnoj federaciji zbog loše organizacije Europskog prvenstva. Podsjetimo, naši su rukometaši u utorak i srijedu igrale ključne utakmice za prolaz u polufinale Europskog prvenstva, nakon čega su morali putovati iz Malmoa u Dansku, a smješteni su u gradu Silkeborgu koji je udaljen 40 kilometara od Herninga, gdje ćemo igrati utakmicu s Nijemcima.

- Nisam imao vremena kako bih se pripremio za utakmicu (s Nijemcima, op. a.). Stigli smo tek u 14.30 sati i onda sam ovdje morao obavezno doći. To je smiješno. Vozio sam se 35 minuta na ovaj cirkus, i onda moram 35 minuta voziti nazad. Bit će 18 sati kad se vratim i još uvijek nisam imao trening s momčadi. Još uvijek nismo imali sastanak. To su dokazi da EHF nije briga za igrače i reprezentacije - oštro je komentirao Sigurdsson.

Javnosti se uz Sigurdssona obratio i njemački izbornik Alfred Gislason, koji ima razumijevanja za hrvatskog izbornika.

- Hrvatska je morala igrati dva dana zaredom i putovati, stoga ga razumijem. Organizacija nije idealna, u pravu je po tom pitanju. Žao mi je zbog toga - rekao je Gislason.

