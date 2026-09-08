Njemački mediji nakon pobjede Kovača: 'Nakon 203 dana slavili na domaćem terenu u LP...'

Borussia Dortmund pod vodstvom hrvatskog Nike Kovača uspješno je otvorila sezonu u Ligi prvaka. Kovačeva momčad pobjedom 3-2 pred domaćom publikom na stadionu Signal Iduana Park savladala je Villarreal.

Njemački mediji nakon utakmice najviše su se raspisali o zabrinutosti oko Karetsasa koji je morao napustiti igru, ali i o preokretu Kovačeve momčadi pred kraj susreta.

- Fabio Silva unio energiju, Guirassy zabio dva gola u završnici: BVB svladao Villarreal na otvaranju Lige prvaka, stoji u naslovu Kickera.

Foto: Leon Kuegeler

- Dvjesto tri dana nakon posljednjeg nastupa u Ligi prvaka na domaćem terenu, BVB se vratio na međunarodnu scenu utakmicom protiv Villarreala, započeli su tekst o utakmici.

Njemački Bild istaknuo je nekoliko bitnih stvari u analizi utakmice.

Golman Gregor Kobel imao je nekoliko važnih obrana u drugom poluvremenu, kapetan Waldemar Anton odigrao je još jednu solidnu utakmicu, a novopridošli veznjak Joey Veerman odmah se pokazao kao važan igrač, iskazavši disciplinu i dobar pregled igre. Pobjeda je potvrdila dobar ulazak Borussije u sezonu i nastavila pozitivan niz na domaćem terenu u europskim natjecanjima.

