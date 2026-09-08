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POBIJEDILI VILLARREAL

Njemački mediji nakon pobjede Kovača: 'Nakon 203 dana slavili na domaćem terenu u LP...'

Piše Issa Kralj,
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Njemački mediji nakon pobjede Kovača: 'Nakon 203 dana slavili na domaćem terenu u LP...'
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Foto: Leon Kuegeler
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Kovačev Dortmund šokirao Villarreal u Ligi prvaka! Preokret na kraju, Guirassy zabio dva, a Nijemci bruje i o brizi zbog Karetsasa

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Borussia Dortmund pod vodstvom hrvatskog Nike Kovača uspješno je otvorila sezonu u Ligi prvaka. Kovačeva momčad pobjedom 3-2 pred domaćom publikom na stadionu Signal Iduana Park savladala je Villarreal

Njemački mediji nakon utakmice najviše su se raspisali o zabrinutosti oko Karetsasa koji je morao napustiti igru, ali i o preokretu Kovačeve momčadi pred kraj susreta.

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UEFA Champions League - Borussia Dortmund v Villarreal
Foto: Leon Kuegeler

- Dvjesto tri dana nakon posljednjeg nastupa u Ligi prvaka na domaćem terenu, BVB se vratio na međunarodnu scenu utakmicom protiv Villarreala, započeli su tekst o utakmici. 

Njemački Bild istaknuo je nekoliko bitnih stvari u analizi utakmice. 

Golman Gregor Kobel imao je nekoliko važnih obrana u drugom poluvremenu, kapetan Waldemar Anton odigrao je još jednu solidnu utakmicu, a novopridošli veznjak Joey Veerman odmah se pokazao kao važan igrač, iskazavši disciplinu i dobar pregled igre. Pobjeda je potvrdila dobar ulazak Borussije u sezonu i nastavila pozitivan niz na domaćem terenu u europskim natjecanjima.
 

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