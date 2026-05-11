Njemački sudac koji je oduševio na Poljudu sudit će finale LP-a!

U trenucima kada je hrvatski nogomet prolazio kroz jednu od najburnijih sudačkih afera, njemački sudac Daniel Siebert smirio je strasti i pokazao klasu u derbiju Hajduka i Dinama na Poljudu. Od prve do posljednje minute autoritativno je donosio odluke koje nisu izazvale ozbiljnije polemike ni u jednom navijačkom taboru.

Podsjetimo, Siebert je sudio najveći hrvatski derbi nakon što je Bruno Marić napustio funkciju šefa hrvatskih sudaca poslije afere 'VARGate'. HNS je potom odlučio angažirati strane suce za derbije, a upravo je Siebert bio prvi koji je dobio tu čast, i ostavio možda i najjači dojam.

Siebert slovi za jednog od najboljih europskih sudaca pa ne čudi što mu je Uefa povjerila finale Lige prvaka, u kojem će se u subotu 30. svibnja sastati PSG i Arsenal.

Nijemcu će to biti deveta utakmica ove sezone u Ligi prvaka i prvo finale pod okriljem Uefe. Pomoćnici će mu biti Jan Seidel i Rafael Foltyn, dok će u VAR sobi sjediti Bastian Dankert. Siebert je sudio i dvije utakmice na Euru 2024., no nije među sucima koje je Fifa delegirala za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

