Uoči Dinamo - Fenerbahče Turci iz Njemačke stižu u Zagreb, a policija ih dočekuje na autocesti

Dinamo ovu srijedu na Maksimiru otvara novu europsku sezonu utakmicom prvog kola Europske lige protiv turskog velikana Fenerbahčea (21 sat, Arenasport 1). S obzirom na to da je riječ o utakmici visokog rizika i očekivanom dolasku velikog broja gostujućih navijača, zagrebačka policija poduzela je opsežne mjere osiguranja već na samom ulazu u zemlju.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod trgovačkog centra West Gate, postavljena je velika policijska kontrolna točka, takozvani 'lijevak', piše portal Zagorje.com. Riječ je o uobičajenoj policijskoj taktici koja se koristi za usporavanje prometa i detaljnu kontrolu vozila i putnika.

Cilj ove akcije je evidentirati i izdvojiti vozila s navijačima Fenera, koji u velikom broju pristižu iz smjera Njemačke, gdje turski klub ima ogromnu bazu navijača. Policija će nakon kontrole formirati kolonu te ih pod pratnjom organizirano prepratiti do stadiona Maksimir kako bi se spriječili eventualni neredi i incidenti u gradu. Vozačima se savjetuje oprez zbog mogućih zastoja i kišovitih uvjeta na cestama.

Foto: Pedro Nunes

Utakmica privlači golemu pažnju i zbog stanja u oba kluba. Fenerbahče, unatoč velikim ulaganjima, u Zagreb stiže uzdrman nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu prvaka i nekoliko neočekivanih kikseva u domaćem prvenstvu. Novi trener Domenico Tedesco, koji je naslijedio Josea Mourinha, i sam je priznao kako su daleko od onoga kako bi želio da igraju.

Dodatni problem za goste predstavljaju izostanci važnih igrača poput suspendiranog Andersona Talisce i ozlijeđenog Jhona Durana. Branič Milan Škriniar motivirano je najavio pobjedu za povratak samopouzdanja. S druge strane, Dinamo pod vodstvom Marija Kovačevića traži snažan europski start nakon trijumfa nad Hajdukom. Pravdu na terenu dijelit će Francuz Jerome Brisard.

Sve je spremno za još jednu veliku europsku večer na Maksimiru, a opsežne policijske snage činit će sve kako bi osigurale da ona protekne isključivo u sportskom duhu.

