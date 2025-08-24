NK Imotski pustio 'Dinamo ja volim' na turniru, DPH Imotski ga napao! 'Sramote nam grad'

DPH Imotski žestoko je napao NK Imotski jer je potonji na dječjem turniru s razglasa pustio pjesmu "Dinamo ja volim". To je bio razlog za javni istup DPH Imotskog, koji se oglasio na Facebooku.

"Mali klub još manjih ljudi - nakon šta su očerupali klub i odveli ga na dno u kojem nogomet ne postoji samo sitni interesi - sramoti grad puštanjen pisama mrskog rivala. Prozirno grebanje o mecene hrvatskog nogometa, u nadi da se ovi smiluju i udile sirotanima kakav milodar", stoji u objavi pa se nastavlja:

"Nakon šta ste razdvojili klub na dva dila i survali ga do razine da nikoga ne zanima, koristite dicu ko oruđe za vlastite obijesti i činite ovakve performanse da skupite davno izgubljenu pažnju. Ovim putem želimo obavijestiti sve naše članove da prekidamo sve odnose s NK Imotski. Nisu vridni niti ovih par rečenica, a kamoli kakvog odnosa. Dug život i grebanje po dnu, kamo moralno, sportski i ljudski pripadate, želi vam DPH Imotski!

Portal Dalmatinski nogomet objavio je spornu snimku Dinamove navijačke pjesme na stadionu Gospin dolac u Imotskom.