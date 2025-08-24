Ovim putem želimo obavijestiti sve naše članove da prekidamo sve odnose s NK Imotski. Nisu vridni niti ovih par rečenica, a kamoli kakvog odnosa, poručili su iz DPH Imotskog
NK Imotski pustio 'Dinamo ja volim' na turniru, DPH Imotski ga napao! 'Sramote nam grad'
DPH Imotski žestoko je napao NK Imotski jer je potonji na dječjem turniru s razglasa pustio pjesmu "Dinamo ja volim". To je bio razlog za javni istup DPH Imotskog, koji se oglasio na Facebooku.
"Mali klub još manjih ljudi - nakon šta su očerupali klub i odveli ga na dno u kojem nogomet ne postoji samo sitni interesi - sramoti grad puštanjen pisama mrskog rivala. Prozirno grebanje o mecene hrvatskog nogometa, u nadi da se ovi smiluju i udile sirotanima kakav milodar", stoji u objavi pa se nastavlja:
"Nakon šta ste razdvojili klub na dva dila i survali ga do razine da nikoga ne zanima, koristite dicu ko oruđe za vlastite obijesti i činite ovakve performanse da skupite davno izgubljenu pažnju. Ovim putem želimo obavijestiti sve naše članove da prekidamo sve odnose s NK Imotski. Nisu vridni niti ovih par rečenica, a kamoli kakvog odnosa. Dug život i grebanje po dnu, kamo moralno, sportski i ljudski pripadate, želi vam DPH Imotski!
Portal Dalmatinski nogomet objavio je spornu snimku Dinamove navijačke pjesme na stadionu Gospin dolac u Imotskom.
