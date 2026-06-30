NK Rudeš sa sjetom gleda reflektore na Hipodromu: ' Želimo da svjetlite kod nas!'

Nogometni klub Rudeš ponovno se vratio u najviši rang hrvatskog nogometa. Naime, on će svoje domaće utakmice morati igrati u Velikoj Gorici jer njihov stadion ne zadovoljava uvjete licenciranja.

Glavni problem u postupku licenciranja je bio infrastrukturni, odnosno nedostatak reflektora. Rudeš je tako pokrenuo nesvakidašnju akciju i poslao otvoreno pismo gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću. U svojoj objavi oni skreću pažnju na to da reflektori iz Kranjčevićeve ulice zapušteni leže na Hipodromu.

- Žao nam je što ležite tu na travi, NK Rudeš vas želi uspravne i da svijetlite. Mislimo na vas! NK Rudeš - stoji u objavi na društvenim mrežama.