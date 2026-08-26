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POJAČANJE NA GOLU

NK Varaždin dovodi pojačanje, dijete škotskog Rangersa?

Piše Ivan Tomašković,
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NK Varaždin dovodi pojačanje, dijete škotskog Rangersa?
Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Od srpnja je bez kluba te bi u Varaždin došao kao slobodan igrač, a Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 600.000 eura.

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Oliver Zelenika otišao je u redove ciparskog Apoela, a čini se da će Nogometni klub Varaždin u svoje redove dovesti jedno golmansko pojačanje. The Sun piše da će NK Varaždin dovesti 28-godišnjeg škotskog golmana Robbyja McCrorieja kao slobodnog igrača.

McCrorie je dijete Rangersa, koje je napustio 2024. godine jer nije bio zadovoljan minutažom. Prije toga iskustvo je stjecao na posudbama u Berwick Rangersima, Queen of the Southu, Mortonu i Livingstonu. Nakon odlaska iz Rangersa prešao je u Kilmarnock, a prošle sezone otišao je u Dansku i branio za Esbjerg FB na posudbi. Od srpnja je bez kluba te bi u Varaždin došao kao slobodan igrač. Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 600.000 eura.

On je za vrijeme mandata bivšeg izbornika Stevea Clarkea dobivao pozive u reprezentaciju Škotske, ali nije bio na popisu putnika za Svjetsko prvenstvo. Clarke je tada prednost dao Angusu Gunnu, Craigu Gordonu i Liamu Kellyju. Pod vodstvom novog izbornika Sebastiena Pocognolija očekuju se promjene na vratarskim pozicijama, a McCrorie se nada da će dolaskom u Varaždin biti korak bliže reprezentaciji.

Konkurencija u Varaždinu bit će mu Josip Silić, koji je od početka sezone 'jedinica' Varaždina. 

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

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