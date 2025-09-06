Nogometaš je na šest mjeseci nestao iz javnosti, javio se: 'Bio sam u komi, učili su me hodati'

Nakon višemjesečnog izbivanja iz javnosti, nogometaš Samuel Bastien (28) odlučio je progovoriti zašto ga toliko dugo nije bilo. Naime, posljednju utakmicu odigrao je za nizozemsku Fortunu Sittard 16. ožujka protiv Groningena. Nakon te utakmice je nestao te nitko nije znao što se s njim dogodilo. Sada je otvorio dušu i sve ispričao za De Limburger.

- Bio sam u komi, bio sam u bolnici i završio sam u invalidskim kolicima. Sve je počelo nakon prijateljske utakmice u travnju. Ne sjećam se ni protiv koga smo igrali. Počela me jako boljeti glava. Otišao sam spavati nadajući se da će bol nestati, ali nije. Kada bol nije prestajala, klupski liječnik mi je dao ibuprofen. Ni to nije pomoglo - rekao je pa dodao:

- Dva dana kasnije nazvali su me iz bolnice i rekli da odmah dođem jer nije izgledalo dobro. Imao sam moždani udar. Za dlaku sam izbjegao smrt.

Rekao je kako od operacije ima ožiljak od 15 centimetara od vrata do zatiljka te naglasio da ga nije bilo strah.

- Nakon operacije tri dana sam bio u komi. Onda sam još dva tjedna bio u bolnici, a zatim na rehabilitaciji. Mnogi su me pitali gdje sam nestao. Dobivao sam puno poruka na Instagramu. Ali odlučio sam povući se i uz podršku obitelji i djece oporaviti se. Prvo sam bio u kolicima, poslije sam hodao na štakama. Morao sam ponovno učiti hodati, ali nisam odustajao - prepričao je Bastien.

Iz Fortune su poručili da su cijelo vrijeme bili u kontaktu s njim, ali da zbog privatnosti nisu uzlazili s detaljima. Bastien je u srijedu ponovo stao na teren i poručio kako je spreman vratiti se na razinu profesionalnog nogometaša.