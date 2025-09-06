Obavijesti

Sport

Komentari 0
IMAO MOŽDANI UDAR

Nogometaš je na šest mjeseci nestao iz javnosti, javio se: 'Bio sam u komi, učili su me hodati'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Nogometaš je na šest mjeseci nestao iz javnosti, javio se: 'Bio sam u komi, učili su me hodati'
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Orangepictures

odlučio sam povući se i uz podršku obitelji i djece oporaviti se. Prvo sam bio u kolicima, poslije sam hodao na štakama. Morao sam ponovno učiti hodati, ali nisam odustajao , rekao je Samuel Bastien

Nakon višemjesečnog izbivanja iz javnosti, nogometaš Samuel Bastien (28) odlučio je progovoriti zašto ga toliko dugo nije bilo. Naime, posljednju utakmicu odigrao je za nizozemsku Fortunu Sittard 16. ožujka protiv Groningena. Nakon te utakmice je nestao te nitko nije znao što se s njim dogodilo. Sada je otvorio dušu i sve ispričao za De Limburger.

Eintracht u Frankfurtu pobijedio Standard sa 2:1
Foto: Uwe Anspach/DPA

- Bio sam u komi, bio sam u bolnici i završio sam u invalidskim kolicima. Sve je počelo nakon prijateljske utakmice u travnju. Ne sjećam se ni protiv koga smo igrali. Počela me jako boljeti glava. Otišao sam spavati nadajući se da će bol nestati, ali nije. Kada bol nije prestajala, klupski liječnik mi je dao ibuprofen. Ni to nije pomoglo - rekao je pa dodao:

- Dva dana kasnije nazvali su me iz bolnice i rekli da odmah dođem jer nije izgledalo dobro. Imao sam moždani udar. Za dlaku sam izbjegao smrt.

OČI SU PROZOR U SRCE Prevencija koja spašava živote: Novi test otkriva rizik od srčanog i moždanog udara
Prevencija koja spašava živote: Novi test otkriva rizik od srčanog i moždanog udara
NOVA SAZNANJA Evo kako krvna grupa utječe na rizik od ranog moždanog udara
Evo kako krvna grupa utječe na rizik od ranog moždanog udara

Rekao je kako od operacije ima ožiljak od 15 centimetara od vrata do zatiljka te naglasio da ga nije bilo strah.

- Nakon operacije tri dana sam bio u komi. Onda sam još dva tjedna bio u bolnici, a zatim na rehabilitaciji. Mnogi su me pitali gdje sam nestao. Dobivao sam puno poruka na Instagramu. Ali odlučio sam povući se i uz podršku obitelji i djece oporaviti se. Prvo sam bio u kolicima, poslije sam hodao na štakama. Morao sam ponovno učiti hodati, ali nisam odustajao - prepričao je Bastien.

Iz Fortune su poručili da su cijelo vrijeme bili u kontaktu s njim, ali da zbog privatnosti nisu uzlazili s detaljima. Bastien je u srijedu ponovo stao na teren i poručio kako je spreman vratiti se na razinu profesionalnog nogometaša.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo i Hajduk doveli zvučna pojačanja!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo i Hajduk doveli zvučna pojačanja!

Posljednji je dan ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka
KRALJICA DISKA

FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka

Dvanaesti put osvojila je Hanžek, 11 puta proglašena najboljom sportašicom Grada Zagreba, a osam je puta nosila i nagradu za najbolju sportašicu Hrvatske po izboru HOO-a. Na završnici Dijamantne lige završila je četvrta, s hicem od 65.10 metara
Modrić ulazio u igru, Kramarić imao traku oko ruke. Evo kako je reagirao kapetan 'vatrenih'
NEOBIČAN DETALJ

Modrić ulazio u igru, Kramarić imao traku oko ruke. Evo kako je reagirao kapetan 'vatrenih'

Luka Modrić zaigrao je 189. put za Hrvatsku, ali pri ulasku u igru nije odmah tražio traku, kako je to bio slučaj u Real Madridu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025