Nogometaš se srušio na terenu u Srbiji. Nije mu bilo spasa

Velika tragedija dogodila se tijekom veteranske nogometne utakmice u Srbiji. Nogometaš (44) Rosenborga iz Krnjače, koji je igrao protiv FK Selmin Cityja, srušio se na terenu i preminuo.

Prema informacijama Telegrafa, tragedija se dogodila u 27. minuti prvog poluvremena. 44-godišnjak se iznenada srušio na teren, bez ikakvog duela ili kontakta s protivničkim igračem. Igrači obje ekipe odmah su dotrčali, shvativši da se događa nešto ozbiljno.

- Odjednom muk. Čovjek je samo pao kao pokošen, bez ikakvog duela ili kontakta. Igrači su dotrčali, shvatili su da je situacija ozbiljna i počeli panično zvati liječnika. Kada su vidjeli da ne reagira, nastao je potpuni šok na terenu. Neki su se hvatali za glavu, neki su pali na koljena, a neki su i plakali - istaknuo je svjedok za Telegraf.

Liječnik koji je bio dežuran na utakmici odmah je započeo pružati prvu pomoć, a ubrzo je stigla i ekipa Hitne pomoći. Medicinski tim nastavio je s reanimacijom i tijekom transporta do Kliničko-bolničkom centru Zemun. No, usprkos naporima liječnika 44-godišnjak je preminuo.