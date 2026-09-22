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TRAGEDIJA

Nogometaš se srušio na terenu u Srbiji. Nije mu bilo spasa

Piše Ivan Tomašković,
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Nogometaš se srušio na terenu u Srbiji. Nije mu bilo spasa
ILUSTRACIJA | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
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Liječnik koji je bio dežuran na utakmici odmah je započeo pružati prvu pomoć, a ubrzo je stigla i ekipa Hitne pomoći

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Velika tragedija dogodila se tijekom veteranske nogometne utakmice u Srbiji. Nogometaš (44) Rosenborga iz Krnjače, koji je igrao protiv FK Selmin Cityja, srušio se na terenu i preminuo. 

Prema informacijama Telegrafa, tragedija se dogodila u 27. minuti prvog poluvremena. 44-godišnjak se iznenada srušio na teren, bez ikakvog duela ili kontakta s protivničkim igračem. Igrači obje ekipe odmah su dotrčali, shvativši da se događa nešto ozbiljno. 

- Odjednom muk. Čovjek je samo pao kao pokošen, bez ikakvog duela ili kontakta. Igrači su dotrčali, shvatili su da je situacija ozbiljna i počeli panično zvati liječnika. Kada su vidjeli da ne reagira, nastao je potpuni šok na terenu. Neki su se hvatali za glavu, neki su pali na koljena, a neki su i plakali - istaknuo je svjedok za Telegraf. 

Liječnik koji je bio dežuran na utakmici odmah je započeo pružati prvu pomoć, a ubrzo je stigla i ekipa Hitne pomoći. Medicinski tim nastavio je s reanimacijom i tijekom transporta do Kliničko-bolničkom centru Zemun.  No, usprkos naporima liječnika 44-godišnjak je preminuo. 

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