Nogometaš svjedočio smrti rođaka! Vidio je u retrovizoru, hitna ga je oživljavala pola sata

Kosovski nogometni reprezentativac Valon Berisha, iskusni veznjak koji je nedavno potpisao za švicarski Zürich, doživio je obiteljsku tragediju svjedočivši stravičnoj prometnoj nesreći u kojoj je život izgubio njegov bliski rođak. Berisha je vozio ispred njega i u retrovizoru je vidio trenutak užasa, nakon čega je nemoćno pokušavao pomoći.

Horor na austrijskoj autocesti

Drama se odigrala u nedjelju ujutro, oko osam sati i deset minuta na autocesti A1, poznatoj kao Westautobahn, u Gornjoj Austriji. U blizini odmorišta Lindach kod Laakirchena, 38-godišnji švicarski državljanin iz Rothrista, koji je bio u bliskom srodstvu s Berishom, upravljao je kombijem. Iz zasad neutvrđenih razloga, vozilo je naglo skrenulo s prometne trake, sletjelo s ceste i frontalno se zabilo u drvenu barijeru za zaštitu od buke.

Foto: R7043 Moritz Muller

Valon Berisha vozio je u automobilu neposredno ispred njega. Ugledavši u retrovizoru stravičan prizor, momentalno je zaustavio svoje vozilo i potrčao prema smrskanom kombiju. Zajedno s drugim vozačima koji su se zaustavili, Berisha je očajnički pokušavao pomoći unesrećenom rođaku i pružao je prvu pomoć do dolaska hitnih službi. Liječnički tim koji je stigao na mjesto nesreće borio se za život 38-godišnjaka gotovo trideset minuta, no unatoč svim naporima i pokušajima reanimacije, mogli su samo proglasiti smrt na licu mjesta. Nogometaš je, shrvan bolom, sve promatrao, a brigu o njemu odmah je preuzeo tim za krizne intervencije Crvenog križa.

Putovanje koje se pretvorilo u noćnu moru

Prema dostupnim informacijama, ovo putovanje nije bilo turističko, već je imalo praktičnu svrhu koja cijelu tragediju čini još tužnijom. Naime, Berisha je tek nedavno, u zimskom prijelaznom roku, prešao iz austrijskog LASK-a u redove švicarskog FC Züricha. On i njegov rođak bili su na putu kako bi preselili nogometaševe osobne stvari iz Austrije u Švicarsku. Putovanje koje je trebalo označiti početak novog poglavlja u njegovoj karijeri pretvorilo se u noćnu moru koja će ga zauvijek obilježiti.

Klub stao uz svog igrača

Samo dan nakon tragedije, u ponedjeljak, oglasio se i FC Zürich. Švicarski klub objavio je službeno priopćenje u kojem je izrazio sućut i potvrdio da će svom igraču pružiti svu moguću pomoć.

- FC Zürich je duboko potresen tragičnom nesrećom u Austriji u kojoj je smrtno stradao bliski član obitelji našeg igrača Valona Berishe. Sam Valon Berisha nije bio izravno uključen u nesreću, ali joj je svjedočio. U ovoj iznimno teškoj situaciji izražavamo iskrenu sućut obitelji i svim bližnjima. FC Zürich čvrsto stoji uz Valona Berishu u ovim teškim trenucima i pruža mu svu potrebnu podršku - objavio je klub.

Život obilježen nogometom i teškom sudbinom

Ova tragedija samo je još jedan težak udarac u životu Valona Berishe, koji pripada generaciji kosovskih sportaša čije je djetinjstvo i odrastanje bilo obilježeno ratom i izbjeglištvom. Rođen je u švedskom Malmöu, kamo su njegovi roditelji pobjegli s Kosova. Nogometni talent odveo ga je u Norvešku, za čiju je reprezentaciju odigrao dvadeset utakmica prije nego što je Kosovo 2016. godine primljeno u Uefu. Tada je, kao i mnogi drugi igrači porijeklom s Kosova, odlučio promijeniti sportsko državljanstvo i zaigrati za zemlju svojih predaka.

Zagreb: Kosovski nogometaši odradili trening na maksimirskom stadionu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Karijera ga je vodila kroz brojne poznate klubove. Najdublji trag ostavio je u Red Bull Salzburgu, gdje je proveo šest godina, a igrao je i za Viking, Lazio, Fortunu Düsseldorf, Reims, Melbourne City te donedavno LASK, prije nego što je prije desetak dana stigao u Zürich.