Nogometna tučnjava godine u brazilskoj ligi s čak 23 crvena!

Cruzeiro je pobijedio Atletico Mineiro 1-0 i osvojio naslov prvaka savezne države Minas Gerais prvi put od 2019. godine, no slavlje je potpuno zasjenila masovna tučnjava na kraju utakmice

Kaio Jorge zabio je pobjednički gol za momčad koju vodi bivši brazilski izbornik Tite, ali pobjeda Cruzeira u regionalnom brazilskom nogometnom kupu protiv rivala Atletico Mineira (1-0) pala je u drugi plan nakon kaosa koji je u sudačkoj nadoknadi donio čak 23 crvena kartona. Sve je pokrenuo golman Atlética Everson. Nakon sudara s veznjakom Cruzeira Christianom, Everson ga je udario, skočio mu na noge, kleknuo na njega i vikao mu u uho.

Igrači Cruzeira pojurili su prema Eversonu, gurnuli ga u stativu i izbila je opća tučnjava u kojoj su sudjelovali igrači, zamjene i članovi stručnih stožera obaju klubova. Udarci rukama i nogama letjeli su na sve strane.

Iskusni 39-godišnji napadač i nekadašnji brazilski reprezentativac Hulk također se upleo u tuču, a kaos se brzo proširio cijelim terenom. Morali su utrčati zaštitari, čak i policija, a sudac Matheus Candançan zatražio je policijsku zaštitu.

Zanimljivo, sudac nije isključio nijednog igrača tijekom same tučnjave, a sva 23 crvena kartona upisao je tek u službeni izvještaj nakon utakmice. Sportske vlasti sada ispituju situaciju i mogu pokrenuti disciplinske postupke protiv oba kluba zbog neuspjeha u kontroli igrača i klupskog osoblja.

