Nogometna tučnjava godine u brazilskoj ligi s čak 23 crvena!

Kaio Jorge zabio je pobjednički gol za momčad koju vodi bivši brazilski izbornik Tite, ali pobjeda Cruzeira u regionalnom brazilskom nogometnom kupu protiv rivala Atletico Mineira (1-0) pala je u drugi plan nakon kaosa koji je u sudačkoj nadoknadi donio čak 23 crvena kartona. Sve je pokrenuo golman Atlética Everson. Nakon sudara s veznjakom Cruzeira Christianom, Everson ga je udario, skočio mu na noge, kleknuo na njega i vikao mu u uho.

Igrači Cruzeira pojurili su prema Eversonu, gurnuli ga u stativu i izbila je opća tučnjava u kojoj su sudjelovali igrači, zamjene i članovi stručnih stožera obaju klubova. Udarci rukama i nogama letjeli su na sve strane.

Iskusni 39-godišnji napadač i nekadašnji brazilski reprezentativac Hulk također se upleo u tuču, a kaos se brzo proširio cijelim terenom. Morali su utrčati zaštitari, čak i policija, a sudac Matheus Candançan zatražio je policijsku zaštitu.

Zanimljivo, sudac nije isključio nijednog igrača tijekom same tučnjave, a sva 23 crvena kartona upisao je tek u službeni izvještaj nakon utakmice. Sportske vlasti sada ispituju situaciju i mogu pokrenuti disciplinske postupke protiv oba kluba zbog neuspjeha u kontroli igrača i klupskog osoblja.