Nogometna večer: Ukrajinci u lovu na finale play-offa za SP, Italija i Argentina za novi trofej

S odgodom od točno 70 dana ukrajinska nogometna reprezentacija igra polufinale play-offa za Svjetsko prvenstvo protiv Škotske u Glasgowu. Zbog ruske je invazije utakmica pomaknuta s ožujka za lipanj, a emocije u selekciji ratom pogođene zemlje još nisu splasnule.

POGLEDAJTE VIDEO: Ukrajinci pobjednici Eurovizije

Zvijezda reprezentacije Oleksandr Zinčenko (25) pustio je suzu na najavnoj konferenciji za medije.

- Svaki Ukrajinac želi jedun stvar, prekid rata. Razgovarao sam s ljudima iz raznih zemalja, pričao s ukrajinskom djecom, oni ne znaju što se događa, ali žele zaustaviti rat. Kad je riječ o nogometu i o momčadi. Mi imamo san, želimo otići na Svjetsko prvenstvo u Katar i podariti narodu sve što su zaslužili u zadnje vrijeme - kazao je igrač Manchester Cityja.

- Moramo biti ujedinjeni da bismo zaustavili agresiju. Siguran sam da će nas cijela Ukrajina gledati, mi osjećamo tu podršku. Možemo govoriti, ali sve to moramo dokazati na terenu i napravit ćemo sve da naš narod bude sretan i ponosan - dodao je.

Pobjednika utakmice koja počinje u 20.45, uz prijenos na Sportklubu 2, u subotnjem finalu u Cardiffu očekuje Wales, koji je ranije izbacio Austriju i kao zagrijavanje ima utakmicu Lige nacija protiv Poljske u Wroclawu (18 sati, Sportklub 1).

Bivši ukrajinski izbornik, legendarni nogometaš Andrij Ševčenko (45) napustio je klupu nakon Eura prošle godine i prešao u Genou, a naslijedio ga je Oleksandr Petrakov.

- Utakmica protiv Škotske nada je za cijelu zemlju. Odlazak na Svjetsko prvenstvo sad je jako važan za Ukrajinu. Motivacija je nevjerojatna. Trebali bismo ostaviti rezultat sa strane i samo se fokusirati na teren. Moramo igrati za navijače, za cijelu Ukrajinu, za one kod kuće, za one koji brane zemlju i za one koji su je napustili - rekao je Ševčenko.

- Bio sam u vrućim zonama ovog rata. Vojnici tamo puno govore o nogometu i žele da se naša reprezentacija kvalificira na Svjetsko prvenstvo - dodao je Andrij.

Dok se Škotska i Ukrajina na Hampden Parku budu borile za mjesto u finalu dodatnih kvalifikacija, na Wembleyu će se igrati premijerno izdanje Finalissime, okršaja europskih prvaka Talijana i južnoameričkih prvaka Argentinaca za trofej koji potpisuju Uefa i Conmebol. Prijenos je od 20.45 na Sportklubu 1.

Najčitaniji članci