Nogometne legende Hrvatske i BiH za djecu u središnjoj Bosni. Stigli Mandžo, Kranjčar, Dalić...

Gornji Vakuf-Uskoplje bilo je u četvrtak središte humanosti i zajedništva, ugostivši istinski spektakl, prijateljsku nogometnu utakmicu između legendi Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Iako je konačni rezultat glasio 2-2, pobjednici su bili svi: djeca, zajednica i ideja da sport spaja ljude. Sav prihod s ovog događaja namijenjen je plemenitom cilju: proširenju kapaciteta dječjeg vrtića "Zvončić" u tom mjestu u Srednjobosanskoj županiji.

Tribine stadiona Košute bile su ispunjene do posljednjeg mjesta, a publika je s oduševljenjem pozdravila sportske velikane koji su istrčali na teren. S jedne strane našli su se asovi bosanskohercegovačkog nogometa poput Mehmeda Baždarevića, Elvira Bolića i Muhameda Konjića, dok su boje hrvatskih humanih zvijezda branili Mario Mandžukić, Ivica Olić, Niko Kranjčar i Stipe Pletikosa, koji je i tehnički direktor A i U-21 reprezentacije. Događaju su dodatnu težinu dali i ugledni gosti, među kojima su bili izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić i predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Nogometne legende nisu skrivale emocije i zadovoljstvo što su dio ove humane priče.

- Zbližava nas solidarnost koja je koja je ključna u ovakvim humanitarnim akcijama. Zbilja hvala svim organizatorima, humanim zvijezdama Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji su se odazvali ovoj nogometnoj utakmici i spektaklu kako bi uveličali ovu humanitarnu akciju i kako bi pridonijeli društvu i zajedništvu regije i svih nas - poručio je Pletikosa, prenosi Radiotelevizija Herceg-Bosne.

- Samo ljubav i poštovanje prema onima zbog kojih smo ovdje, to su naša djeca, i prema ljudima koji su nas ugostili na ovakav način. Velik sam put prešao, ali želio sam biti tu i to je moja zadaća - kazao je Baždarević, bivši izbornik BiH.

- Drago mi je da sam jedan od sportaša koji može doprinijeti da se družimo i s djecom, naravno. Dijeliti teren s ovakvim imenima, legendama hrvatskog nogometa i BiH, veliko je zadovoljstvo jer sam zaljubljenik u u sport, pogotovo u nogomet - rekao je proslavljeni atletičar Amel Tuka.

Plemeniti cilj za budućnost najmlađih

Sva prikupljena sredstva od prodaje ulaznica, čija je cijena iznosila simboličnih 10 KM (5,11 eura), usmjerena su na projekt proširenja kapaciteta dječjeg vrtića "Zvončić". Ova ustanova suočava se s dugimlistama čekanja, a realizacijom projekta osigurat će se upis većeg broja djece, otvoriti nova radna mjesta i podići kvaliteta predškolskog odgoja na višu razinu. Ravnateljica vrtića Ivana Miličević zahvalila je svima koji su podržali inicijativu.

- Ova podrška omogućila je ne samo uspjeh humanitarne utakmice, nego i proširenje kapaciteta našeg vrtića, čime ćemo moći primiti još više djece i pružiti im kvalitetnu skrb i njegu - izjavila je Miličević, naglašavajući važnost ulaganja u najmlađe članove zajednice.