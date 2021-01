U nedjelju ujutro tešku su nesreću doživjeli nogometaši brazilskog četvrtoligaša Palmasa, kao i njihov predsjednik. Četiri nogometaša zajedno s predsjednikom Lucasom Meirom i pilotom letjelice trebali su ići na utakmicu svog kluba koja se trebala odigrati u ponedjeljak, no tek nekoliko trenutaka nakon uzlijetanja, avion se srušio.

U nesreći su poginula sva četiri nogometaša: Lucas Praxedes, Guilheerme Noe, Ranule i Marcus Molinari. Poginuo je i predsjednik kluba, kao i pilot.

Vijest o smrti potvrdio je i klub, a sućut su izrazili ostali brazilski klubovi. Među njima je i Vila Nova, protiv koje su nogometaši trebali igrati.

Ovo je samo jedna u nizu nesreća koje su potresle sportsku javnost. Zapravo, tragedija je bilo toliko da se može napisati jedna poveća povijesna knjiga.

Ostvario transfer karijere, ali nikad nije zaigrao u novom dresu...

Baš je prije nekoliko dana bila druga obljetnica nesretne smrti argentinskog napadača Emiliana Sale (29). Realizirao je transfer i pohitao nazad u Francusku pozdraviti suigrače i stožer, a onda i onda objavio posljednju sliku na društvenim mrežama uz znakovit opis "Posljednji pozdrav".

Nije bio ni svjestan...

Krenuo je avionom nazad i trebao je stići u Cardiff u 21 sat, no nikad se nije pojavio.

Istražitelji su sedam mjeseci nakon nesreće otkrili uzrok pada aviona kada je toksikološko ispitivanje Salina tijela pokazalo je visoku razinu ugljičnog monoksida u krvi. Ta je količina, utvrdili su ispitivači, mogla prouzročiti moždani, pad u nesvijest ili infarkt. Velika količina monoksida omamila je pilota Davida Ibbotsona koji nije mogao normalno upravljati, zbog toga se na kraju i srušio.

Ubrzo nakon polijetanja, avion je nestao s radara. Službena potraga je započela dva dana kasnije, a gotovo tri tjedna nakon nesreće istražitelji su locirali olupinu na 63 metra dubine i izvukli jedno tijelo. Mrtvozornik je identificirao tijelo Emiliana Sale, autopsija je napravljena u Engleskoj, a tijelo je zatim prevezeno u njegovu rodnu Argentinu gdje je pokopan. Tijelo pilota Davea Ibbotsona i sedam mjeseci nakon nesreće nije pronađeno.

- Idem u Cardiff. Sutra ću već trenirati s novim suigračima. Ako vam se ne javim za sat - sat i pol, ne znam hoće li poslati nekoga da me traži... Bojim se - posljednja je poruka Argentinca.

Nakon što je tijelo nogometaša identificirano, njegov otac nikako se nije mogao izvući iz tuge. Šok koji je doživio ostavio je trajne posljedice na njegovu psihu i zdravlje, a da je umro od tuge potvrdio je i gradonačelnik argentinskog grada Progresa, rodnog grada obitelji Sala.

Vlasniku Leicestera srušio se helikopter

Nepuna tri mjeseca prije Saline tragedije dogodila se i ona Vichaija Srivaddhanaprabhe, tajlandskog milijardera i vlasnika Leicestera koji je poginuo nakon pada helikoptera nedaleko od klupskog stadiona nakon utakmice protiv West Hama.

Osim njega, život su izgubili i njegovi suradnici Nursara Suknamai, Kaveporn Punpare te piloti Eric Swaffer i Izabela Lechowicz.

Također, mnoge još uhvati jeza kad se sjete Chapecoensea, brazilskog kluba čija je momčad gotovo cijela izginula u padu aviona.

Chapeova tragedija: Poginula je skoro cijela momčad

Brazilska prvoligaška momčad Chapecoense snimila je video uoči polijetanja, a netko je snimio i fotografiju iz aviona. Bila je to posljednja fotografija igrača prije nego se srušio avion.

Tog 28. studenoga 2016. brazilska je momčad letjela na utakmicu u Kolumbiju, pilot je ostao bez goriva, avion se srušio, a život je izgubilo 71 putnik, među kojima novinari, nogometaši, članovi kluba, posada...

Tog 28. studenoga 2016. u 22.15 po kolumbijskom vremenu zrakoplov na letu 2933 de LaMia (LMI2933) srušio se na Cerro Gordo, planini u La Uniónu, pet minuta udaljenom od zračne luke José María Córdova u Medellínu.

Prema brazilskim pravilima, čarterski let smije biti samo u zrakoplovu kompanije države polaska ili dolaska, zato je Chapecoense morao stati u bolivijskom Santa Cruzu, da presjeda. Udaljenost leta bila je 2983 kilometra, za što je trebalo 4 sata i 22 minute.

Kako su se približavali odredištu i već počeli slijetanje, alarm je oglasio da imaju još 20 minuta prije nestanka goriva.

U to je vrijeme kontrola leta odobrila slijetanje na autocesti 01, no pilot je tražio još ranije slijetanje. Motor broj 3 se ugasio, potom i broj 4, a to piloti nisu prijavili kontroli.

Nekoliko minuta kasnije došlo je i posljednje upozorenje kad se ugasio motor 2, a potom i broj 1, kada je pilot to prijavio... i bilo je to posljednje što se čulo od njega.

Poginula je 71 osoba, a preživjeli su jedino nogometaši Alan Ruschel, Jakson Follmann i Neto, novinar Rafael Henzel, te članovi posade Ximena Suárez i Erwin Tumiri.

Preživjeli nogometaši čak su se vratili u klub, Follmann je igrao i s protezom jer mu je amputirana potkoljenica.

Tragedija torinske momčadi



Grande Torino, tako su zvali talijanski klub krajem pedesetih u kojem su gotovo svi igrači bili u reprezentaciji "azzura". Torino je odigrao prijateljsku utakmicu protiv Benfice u Portugalu 4. svibnja 1949., a nakon nje momčad se vraćala kući.

Avion se blizu Torina zbog slabe vidljivosti zabio u planinu. Poginula je gotovo kompletna momčad Torina, 18 nogometaša i petero članova stožera u jednoj od najvećih nogometnih tragedija u povijesti.

U nesreći su poginula i trojica uglednih novinara, Renato Casalbore, osnivač Tuttosporta, Renato Tosatti i Luigi Cavallero. Na identifikaciju tijela pozvali su bivšeg talijanskog izbornika Vittorija Pozza koji je većinu igrača vodio u reprezentaciji.

Sauro Toma nije putovao u Portugal zbog ozljede i on je jedan trojice igrača Torina koji nisu bili u avionu. Kod kuće su ostali rezervni golman Renato Gandolfi i Luigi Giuliano koji je bio kapetan mlade torinske momčadi.

U avionu je trebao biti i predsjednik kluba Gerrucio Novo, ali odustao je od leta zbog gripe.

Busbyjeve bebe

Matt Busby vodio je momčad Manchester Uniteda koja je osvojila englesko prvenstvo 1956. i 1957. godine. Prosjek momčadi bio je oko 22 godine pa su taj United nazvali "Busbyjeve bebe".



Bila su prva engleska momčad koja je nastupila u novoosnovanoj Ligi (kupu) prvaka.

Tog 6. veljače 1958. igrali su u Beogradu u četvrtfinalu protiv Crvene Zvezde. Vodili su 3-0, ali je Zvezda izjednačila. U posljednjih pola sata nije bilo golova pa je završilo 3-3, a United je zbog 2-1 u prvoj utakmici prošao dalje.

Engleska momčad krenula je kući 6. veljače 1958. godine, ali nikad se nije vratila. Kapetan je sletio u München kako bi natočio gorivo. Kasnije se saznalo kako je let trebao biti otkazan zbog problema s motorima, a i vrijeme je bilo katastrofalno.

No avion je pokušao poletjeti. Podigao se, ali je brzo počeo gubiti na visini, zakačio je ogradu, udario u zgradu pa u cisternu punu goriva. Poginula su 23 od 44 putnika, od čega osam nogometaša Manchestera.

Trener momčadi, Škot Matt Busby borio se za život. Pobijedio je u najvažnijoj utakmici i dva mjeseca nakon nesreće napustio je minhensku bolnicu. Deset godina kasnije odveo je United do europskog naslova.

Busby je igrao u Unitedu od 1929. do 1936. godine, kada je prešao u Liverpool gdje je nakon igračke počeo trenersku karijeru. U United se vratio 1945. godine i ostao je u njemu 26 godina.

Poživio je do 1994. kada su mu bile 84 godine.

Preživio jedan igrač

Gotovo kompletna momčad peruanske Alianze poginula je u padu aviona 1987. godine. Bobby Charlton, koji je 29 godina prije preživio minhensku tragediju "Busbyjevih beba" javno je dao saučešće Peruancima...

Alianza Lima 8. prosinca 1987. godine gostovala je kod Deportiva u prvenstvu. Alianza je slavila 1-0 i preuzela je vrh peruanske nogometne lige. Odmah nakon utakmice čarterom koji je organizirao ogranak peruanske vojske momčad se vraćala u Limu.

Nažalost, nikad nisu stigli...

U avionu kojim je letio poručnik peruanske vojske bilo je 16 nogometaša prve momčadi, petero članova stožera i četiri direktora. Avion je pao u ocean samo deset kilometara prije cilja.

Među poginulima su bile i navijačice kluba, četiri direktora i tri suca, kao i petero članova posade. Preživjela su samo trojica, nogometaš Alfredo Tomassini, pilot Edilberto Villar i još jedan član posade. Peruansko prvenstvo bilo je u prekidu tri tjedna.

Sir Bobby Charlton koji je 29 godina prije ove nesreće preživio minhensku tragediju "Busbyjevih beba" javno je dao sućut Peruancima.

Poginula zambijska reprezentacija

Zambija je 1993. godine igrala kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo protiv Senegala. Avion koji je prevozio zambijske nogometaše srušio se u Atlantski ocean 27. ožujka, a poginulo je svih 25 putnika i petero članova posade.

Let je organizirala zambijska vojska, a plan je bio tri zaustavljanja radi punjenja goriva. Već kod prvog zaustavljanja pilot je primijetio probleme s motorima.

No nastavio je put i sletio na drugo odredište kako bi napunio gorivo. Kod polijetanja jedan od motora se zapalio, a pilot je isključio ispravni motor i avion se srušio.

U nesreći je poginulo 18 reprezentativaca Zambije i četiri člana trenerskog osoblja. Tadašnja zambijska reprezentacija puno je obećavala.

Većinu reprezentacije sačinjavali su igrači koji su na Olimpijskim igrama 1988. godine razbili Italiju 4-0.

Kapetan momčadi Kalusha Bwalya nije bio s reprezentacijom u avionu jer je u to vrijeme igrao za PSV i planirao je priključiti se momčadi iz Nizozemske. Bwalya je kasnije bio izbornik Zambije i predsjednik zambijskog nogometnog saveza...

Išli na utakmicu Dinama i poginuli

Pakhtakor iz Taškenta jedini je uzbekistanski klub koji je igrao u prvoj sovjetskoj ligi i jedini klub iz Centralne Azije koji je nastupio u finalu kupa SSSR-a.

Najgori trenutak u povijesti kluba bila je avionska nesreća u kojoj je poginulo 17 nogometaša i članova klupskog stožera.

U sudaru dva aviona iznad Ukrajine u kolovozu 1979. godine poginulo je svih 178 putnika i članova posade. U jednom avionu bila je kompletna momčad Pakhtakora koja je išla na utakmicu sovjetske lige.

Momčad iz Taškenta trebala je igrati protiv Dinamo Minska, ali avion se sudario s drugim avionom na 8000 metara. Pakhtakor svake godine u kolovozu organizira turnir u mlađim kategorijama kao sjećanje na poginule igrače.

Vraćali su se s prijateljske utakmice

The Strongest je bolivijski nogometni klub iz La Paza osnovan 1908. godine. Najcrnji dio povijesti kluba datira iz 1969. godine. Momčad je 24. rujna pozvana na prijateljsku utakmicu u Santa Cruz.



Dva dana kasnije vraćali su se kući, a njihov avion nestao je s radara. Uskoro su pronašli olupinu, a sva 74 putnika bila su mrtva, kao i devet članova posade. Među poginulima je bilo 16 igrača bolivijskog kluba.