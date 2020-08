Cvetković je oduševio Zagreb: Abi, i moja je baka bila siroče

Moja baka je odrasla kao siroče, i zato je moju majku i tetku podržala i kroz našu kuću je prošlo puno djece. Čast mi je što sam s ovim čovjekom dijelio oktogon, rekao je pobjednik Cvetković

<p>Borilačka priredba Armagedon 2 donijela je i borbu borca s nevjerojatnom pričom, <strong>Abrahama Salimona Area</strong>, koji se u velter kategoriji borio s <strong>Milošem Cvetkovićem</strong>, no izgubio je.</p><p>Are, Nigerijac rođen i odrastao u Zagrebu kojeg je otac ostavio na Hreliću, a potom i trajno napustio, izgubio je prekidom u prvoj rundi. I Abi i Cvetković agresivno su krenuli u prvu rundu, a nakon što je Abi plasirao middle kick, Cvetković ga je uspio uhvatiti i pomesti ga.</p><p>Uslijedio je žestoki ground and pound, Abi se okrenuo i dao leđa nakon čega je Cvetković nanjušio krv i serijom udaraca završio borbu. Potom je Cvetković pokazao svoju ljudsku veličinu:</p><p>- Hoću da se zahvalim ovom momku što je ušao kao zamjena za zamjenu i bio spreman boriti se protiv puno spremnijih boraca. Hoću još nešto reći. Moja baka je odrasla kao siroče, i zato je moju majku i tetku podržala i kroz našu kuću je prošlo puno djece. Čast mi je što sam s ovim čovjekom dijelio oktogon!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Abijeva borba od 1:09:30</strong></p><h2>'Dečko sam s Kvatrića, ali imao sam teško djetinjstvo'</h2><p>- Tu sam se rodio, dečko sam s <strong>Kvatrića</strong>, ali imao sam teško djetinjstvo. Roditelji su mi preminuli kad sam bio dječak. To je dosta utjecalo na mene - kazao nam je Abi, a oči su mu zasuzile. I danas mu je teško govoriti o tome.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Više nam je ispričala <strong>Zejna Herak</strong> (58), gospođa koja ga je posvojila.</p><p>- Abija sam upoznala 2005. godine. Na <strong>zagrebačkom Hreliću</strong> sam prodavala neke sitnice, a isto je radio i muškarac koji je stajao uz mene. Sa sobom je vodio sitnoga kržljavog dječaka, prema kojem je bio prilično grub i tukao ga je, pa sam se sažalila nad djetetom. Muškarac je rekao da se zove <strong>Mike </strong>i da sutradan mora na put, a nema kamo s djetetom.</p><p>- Napola u šali rekla sam da ću ja pričuvati malenog Abija, a osupnula sam se kad je pristao. Doslovno mi je na Hreliću dao dječaka u ruke i ostavio broj mobitela te uzeo moj broj i rekao da će se javiti za koji dan kad se vrati s puta - prisjetila se Zejna koju su doma čekali suprug i tri sina.</p>