BRZO ŠIRENJE ZARAZE

Norovirus hara Zimskim igrama u Milanu. Neke utakmice upitne

Piše HINA, Ivan Kužela,
Foto: BRUCE BENNETT

Švicarske reprezentativke u hokeju na ledu nalaze se u izolaciji nakon što je jedna od igračica bila pozitivna na testu na norovirus, ali subotnja utakmica protiv Kanade na ZOI u Milanu ipak će se odigrati

Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini suočile su se s prvom velikom krizom i prije nego što su se sva natjecanja pošteno zahuktala. Nije riječ o sportskoj ozljedi ili organizacijskom propustu, već o norovirusu, koji je napao ženski hokejaški turnir, već odgodio jednu utakmicu i poslao cijelu reprezentaciju u izolaciju.

Gledatelji stižu na San Siro na ceremoniju otvaranja Olimpijskih igara
Video: 24sata/Reuters

Riječ je o vrlo zaraznom virusu koji uzrokuje upalu želuca i crijeva (gastroenteritis), a stručnjaci ga opisuju kao jednog od najbržih prenositelja zaraze u svijetu mikroorganizama. Simptomi su nagli i neugodni: iznenadno i jako povraćanje, vodenasti proljev, mučnina i grčevi u trbuhu. Britanci ga zbog sezone u kojoj se najčešće javlja zovu i 'zimska bolest povraćanja'.

Ice Hockey - Women's Preliminary Round - Group A - Czech Republic vs Switzerland
Foto: David W Cerny

Virus se širi izravnim kontaktom sa zaraženom osobom, kontaminiranom hranom ili vodom, ali i dodirivanjem zaraženih površina, gdje može preživjeti danima.

Do pozitivnog testa u švicarskom taboru došlo je u petak nakon pobjede u raspucavanju protiv Češke, a mjera izolacije izrečena je iz opreza. Braniteljice olimpijskog naslova Kanađanke u četvrtak nisu odigrale svoju utakmicu protiv Finkinja zbog većeg broja zaraženih norovirusom u finskoj reprezentaciji, a taj je dvoboj odgođen za 12. veljače. Susret Kanade i Švicarske na programu je u subotu u 21.10 sati.

