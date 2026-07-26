Norris je pokorio Hungaroring i slavio ispred RB-a i Mercedesa

Lando Norris pobjednik je Velike nagrade Mađarske nakon uzbudljive utrke na Hungaroringu. Vozač McLarena iskoristio je odličnu strategiju i probleme momčadskog kolege Oscara Piastrija te stigao do prve pobjede u sezoni.

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Norris je krenuo s 'pole positiona', ali ga je već na početku utrke pretekao Piastri, koji je dugo držao vodeću poziciju. McLaren je imao priliku za dvostruku pobjedu, no situacija se promijenila kada je Piastri nakon drugog ulaska u boks izgubio ritam, a kasnije morao odustati zbog tehničkog problema.

Foto: Bernadett Szabo

Do drugog mjesta stigao je Max Verstappen u Red Bullu, koji je iskoristio probleme konkurenata i još jednom pokazao borbenost na stazi gdje pretjecanja nisu jednostavna. Treći je završio Kimi Antonelli u Mercedesu, čime je dodatno učvrstio vodeću poziciju u ukupnom poretku vozača.

Foto: Marton Monus

Utrku su obilježile i brojne promjene u poretku zbog strategija i kazni. Lewis Hamilton prvotno je završio četvrti, ali je zbog kazne od pet sekundi za prebrzu vožnju kroz boks pao na peto mjesto, dok je Charles Leclerc napredovao na četvrtu poziciju.

Za McLaren je ovo bila posebno važna pobjeda jer je momčad konačno prekinula niz bez slavlja u ovoj sezoni, dok je Norris potvrdio da se ponovno uključuje u borbu za vrh.

Foto: Bernadett Szabo

Kimi Antonelli je novim, devetim postoljem u ovoj sezoni povećao prednost u poretku Svjetskog prvenstva vozača, koji predvodi sa 219 bodova. Lewis Hamilton je na drugom mjestu sa 169 bodova, a treći je George Russell sa 160. Među petoricom su još Charles Leclerc sa 138 bodova i Lando Norris sa 128.

U konkurenciji konstruktora vodeći je Mercedes sa 379 bodova, ispred Ferrarija sa 307 i McLarena sa 220.

Pred vozačima i momčadima je nakon 11. natjecanja iz kalendara Svjetskog prvenstva F1 uobičajena jednomjesečna stanka. Sljedeća utrka je na rasporedu 23. kolovoza, a vozit će se za Veliku nagradu Nizozemske na stazi u Zandvoortu.