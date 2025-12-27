Norveški biatlonac pronađen je mrtav, a na licu je imao spornu masku: 'Prestanite ju koristiti'

Svijet biatlona potresla je tragična vijest o iznenadnoj smrti 27-godišnjeg norveškog sportaša Siverta Guttorma Bakkena. Mladi olimpijski kandidat pronađen je mrtav u svojoj hotelskoj sobi tijekom visinskih priprema u Italiji, a detalj koji je odmah pokrenuo istragu i zabrinuo sportsku javnost jest činjenica da je na licu nosio takozvanu masku za visinski trening.

Bakken je pronađen u utorak u hotelu u alpskom gradiću Lavazè, smještenom na gotovo dvije tisuće metara nadmorske visine. Okolnosti njegove smrti još se istražuju, no talijanska policija potvrdila je da je u trenutku pronalaska nosio spravu koja simulira uvjete treniranja s ograničenim dotokom kisika.

Ovaj podatak izazvao je posebnu zabrinutost jer je Bakkenu 2022. godine dijagnosticiran miokarditis, upala srčanog mišića, zbog čega je bio prisiljen pauzirati dvije natjecateljske sezone. Njegov nedavni povratak smatran je velikim uspjehom i inspiracijom za mnoge.

"Korištenje takve opreme nije dio organiziranih treninga Norveškog biatlonskog saveza. Ipak, svjesni smo da su je neki pojedini sportaši nabavili", navodi se u priopćenju saveza.

-"U iščekivanju činjenica u slučaju tragične smrti Siverta Bakkena, Olympiatoppen je odlučio i obavijestio sportske organizacije da savjetuju sportaše da ne nose sporne maska" - dodali su u priopćenju.

Sivert Guttorm Bakken bio je jedna od zvijezda norveškog biatlona, aktualni europski prvak u sprintu i dvije štafete te velika nada za Zimske olimpijske igre 2026. u Milanu i Cortini. U karijeri je ostvario četiri pobjede u Svjetskom kupu. Odgovore na pitanja o njegovoj preranoj smrti trebala bi dati obdukcija, čiji se rezultati očekuju idućeg tjedna.