Norveški dijamant pokorio sve: Srušio je PSG i nove rekorde...

Imamo stvarno veliki timski autobus kojim se vozimo. Možda ćemo ga parkirati pred našim golom. Ili da parkiramo tri autobusa?, odgovorio je trener Kolna Markus Gidsol na pitanje kako zaustaviti Erlinga Brauta Haalanda.

Niti ta tri busa im nisu pomogla jer im je ovo norveško čudo zabilo dva gola, a ništa bolje nije prošao niti PSG koji je također primio dva komada u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka.

Ne pamtimo kada smo posljednji put gledali tako ubojitog napadača. Po stilu igre baca malo na Alana Shearera, čovjek jednostavno zna gdje se treba pronaći i lopta ga svaki put pogodi. A pazite sada. Ovo mu je bila tek sedma utakmica u dresu Borussije Dortmund, a za to vrijeme uspio je utrpati čak 11 golova. Također, ovo mu je sedmi nastup u Ligi prvaka i deseti gol. Pa čovjeka ne može baš nitko ukrotiti, a uz to što je srušio PSG, porušio je i nekoliko rekorda što se tiče najelitnijeg europskog natjecanja.

Foto: LEON KUEGELER

Prvi je igrač Borussije Dortmund koji je zabio u debiju u Kupu, Ligi prvaka i Bundesligi, zabio je 10 golova u sedam utakmica što je za četiri utakmice brže od bilo kojeg igrača u povijesti Lige prvaka, a uz to je tek drugi tinejdžer koji je zabio deset golova u Ligi prvaka nakon Kyliana Mbappéa...

Samo 10 igrača su zabila deset golova u prvoj sezoni Lige prvaka. To su Just Fontaine, Claudio Sulser, Sadio Mané, Roberto Firmino, Erling Haaland.

Norvežanin od 194 cm jak je kao stijena, a pokretan i lagan kao gazela. To su osobine koje je jako teško pronaći u suvremenom nogometu. Moderan i eksplozivan napadač koji odlično igra glavom i nogama, brz u tranziciji i sjajan u građenju lopte. To je ono što svaki klub traži, a po osobinama baca malo i na Zlatana Ibrahimovića.

Foto: LEON KUEGELER

Na prvu izgleda tromo, ali kada uhvati zalet i šprint, ma ne bi ga stigli da ste na motociklu.

Uzor mu je Zlatan Ibrahimović zbog karaktera, ali i Cristiano Ronaldo zbog svoje predanosti.

Radi sve kao Cristiano

Njegov uzor je Cristiano Ronaldo, a od njega je pokupio baš sve. Radnu etiku, ponašanje i prehranu. Naime, Patrice Evra nedavno je ispričao priču kako ga je Cristiano Ronaldo često zvao na večeru, a uvijek bi jeli ribu što je njega nerviralo. Čim je to čuo, mladi Norvežanin se počeo hraniti baš kao Portugalac.

Foto: LEON KUEGELER

- Erling se odrekao svega i to je nevjerojatna žrtva. Napustio je dom kada je imao samo 16 godina i otišao je u Molde. Njegov cilj je da uspije kao nogometaš i bude najbolji. Čuo je jednom priču Patricea Evre koji je rekao da je ručao često s Ronaldom i da je on jeo samo ribu i ništa više. Erling radi sve to i pokušava imati isti način ishrane kao Ronaldo koji je s 34 godine i dalje jedan od najboljih na svijetu - rekao je njegov otac Alf-Inge.

Salzburg ga je u siječnju 2019. godine doveo za pet milijuna eura iz Moldea, a Borussia ga je uhvatila za 20 milijuna. Naravno, to je sve bagatela obzirom kako dečko trpa. S brojem golova u mreži skočila je i njegova vrijednost na Transfermarktu koja je sada na 60 milijuna eura, a njemu je samo 19 godina...

Borussia je na njegovim krilima srušila PSG 2-1 i osigurala si odličan rezultat uoči uzvrata, a s njim na terenu itekako imaju temelja za nadu u četvrtfinale...